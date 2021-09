Vypredávajú amfiteátre, teraz zaspievajú pápežovi. Je to pre nás pocta, hovorí Štec i Kandráč

Návštevu pápeža Františka v Prešove obohatí hodnotný duchovno-kultúrny program. Hudba je dôkazom Božej lásky, tvrdia účinkujúci.

10. sep 2021 o 17:40 Mária Dudová-Bašistová

PREŠOV. Návšteva pápeža Františka v Prešove v utorok 14. septembra sa bude niesť v duchu slávenia gréckokatolíckej svätej liturgie sv. Jána Zlatoústeho, ktorá pripadá na sviatok Povýšenia svätého Kríža.

Keďže brány areálu otvoria už o polnoci z pondelka na utorok, čas pred príchodom bude vypĺňať kultúrny program.

Ten poňali organizátori v duchu toho najlepšieho, čo doma máme. A to tak v otázke žánrovej pestrosti, ako aj pri menách z nášho regiónu, ktoré budú návštevníkov v čase očakávania i počas celého dňa sprevádzať.

Program v troch pomyselných blokoch

Hlavným koordinátorom pre program, ktorý bude krášliť prešovskú návštevu pápeža Františka, je gréckokatolícky kňaz Peter Milenky.

Kultúrno-duchovný program bude štartovať v utorok o štvrtej hodine ráno.

Rozdelený bude to troch symbolických blokov – čas do príchodu Sv. Otca, jeho samotný príchod a slávenie Eucharistie a potom blok po odchode Sv. Otca.

„O štvrtej hodine ráno by sme chceli pokojne vstúpiť do toho stretnutia a vyplniť ten program tých, ktorí tu budú, modlitbou utierne, ktorá je špeciálna modlitba práve na 14. septembra, kedy slávime sviatok Povýšenia sv. Kríža. Verím, že cez túto modlitbu budú mnohí ľudia ponorení do hĺbky podstaty, ktorú sa budeme modliť.“

Po akatiste bude nasledovať svätý ruženec so zborom, ktorý tvorí gréckokatolícka mládež z Milpoša (okr. Sabinov). Tých vystrieda rómska skupina.

„Následne vstúpime do kultúrnej časti programu. Rómska evanjelizačná kapela Leha, čo v preklade znamená „S ním“, cez rómsku komunitu predstaví ich tvorbu a povzbudí ľudí pri tomto stretnutí,“ vysvetľuje Milenky.

V duchovnom i ľudovom tóne

Keď dospieva Leha, na pódium príde v našom regióne dobre známa speváčka Anka Poráčová, speváčka ľudových rusínskych i šarišských piesní.