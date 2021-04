Čakajú na svadby i ďalej, baliť po 20 rokoch nechcú

Prešovská gastroprevádzka dosiaľ neprepúšťala, ani nechce.

27. apr 2021 o 8:00 Mária Dudová-Bašistová

PREŠOV. Svoj život upísali svadbám a oslavám. Dve desiatky rokov fungujú na prešovskom trhu v oblasti gastroprevádzok. Situáciu, akú všetci stále prežívame, si uvedomujú o to viac, že sa ich bytostne dotýka.

Ich chlebíkom je organizovanie spoločenských osláv. Napriek patovej situácii zatvárať nechcú.

Svetlo na konci tunela vidia v postupnom uvoľňovaní opatrení. A to aj s vedomím, že tak skoro sa do normálu pred vypuknutím covidu nedostaneme.

Žijú z úspor, za ktoré chceli zveľaďovať

S manažérom Igorom Ubersaxom sa stretávame v zatvorenej prevádzke reštaurácie Šport na Solivare, ktorá je rodinným podnikom a vedú ju spolu so sestrou.

Za výčapom pozdraví jeden človek, idúc okolo kuchyne pozdravíme ďalšieho.

Priestory zívajú prázdnotou, dookola len stoly, na ktorých sú vyložené stoličky. Smutný pohľad, ktorý je aktuálnou realitou v každej prevádzke.

Napriek tomu milo prekvapí manažér, ktorý nestráca optimizmus, aj keď je obdobie neľahké a vzalo im úspory určené na zveľaďovanie.

„Tento čas nám vzal roky práce, budovania, lebo stále sa snažíme prevádzku posúvať vpred. V časoch, keď podnikanie fungovalo normálne, človek si robí plány o ďalšom rozvíjaní. A zrazu príde doba, keď vám to všetko zoberie, pretože úspory, ktoré sme si snažili urobiť, aby sme sa mohli rozvíjať, sme museli využiť na toto obdobie,“ vysvetľuje Ubersax.

Na trhu sú dvadsať rokov a ako vysvetľuje, ako každý biznis, aj tento potrebuje stále inovovanie, posúvanie sa vpred, stále investície.

„A na to treba fungovať a musia sa vytvárať aj nejaké úspory, z čoho by sa to dalo financovať. Zobralo nám to všetky sny a plány o tom, kam sa posunieme, a sme vlastne úplne a začiatku. Za ten rok, to, čo bolo, už nie je a teraz sa trápime s nejakým prežitím,“ vysvetľuje manažér prevádzky.

Akoby návrat na začiatok

Ich biznis je postavený hlavne na spoločenských akciách, ako sú svadby, plesy oslavy či kary.

Aj mierne uvoľnenie počas minulého leta im zvlášť nepomohlo. Pre nich to nebolo o zlepšení, ale skôr a najmä o miernom znižovaní strát.