Majiteľ prešovského pohrebníctva Marek Kolarčík: Pochovávame doslova celé rodiny

Počet nebožtíkov sa oproti iným rokom zdvojnásobil.

16. mar 2021 o 11:57 Andrea Galajdová

PREŠOV. Pandémia každým týždňom ukazuje svoju silu a všetky odvetvia, ktoré sú v pohotovosti, majú čo robiť, aby to ustáli. Nikto nevie, kedy sa to skončí a ľudia sa budú môcť konečne slobodne nadýchnuť.

Nielen lekári a zdravotníci majú za posledný rok plné ruky práce. Napätú situáciu pociťujú aj prevádzkovatelia pohrebných služieb, ktorí absolvujú posledné rozlúčky doslova ako na bežiacom páse.

Práca je rodinným dedičstvom

Konateľ pohrebnej služby ERA, ktorá má dlhoročnú tradíciu, Marek Kolarčík podľa vlastných slov vníma svoju prácu ako poslanie, keďže z jeho pohľadu ide o rodinnú pohrebnú službu pôsobiacu hlavne v okresoch Prešov a Sabinov.

„Máme tri prevádzky v Prešove, Vo Veľkom Šariši a v Sabinove. K pohrebníctvu nás doviedol otec, ktorý v ňom pôsobil od roku 1976, takže sme v podstate už druhá generácia,“ priznal Marek, ktorý si uvedomuje, že na situáciu, akú prežívajú teraz, si skutočne nikto z personálu nespomína.

V porovnaní s minulými rokmi je tento stav doslova alarmujúci, kedže sa počet úmrtí takmer zdvojnásobil, a to hlavne z dôvodu rapídneho nárastu úmrtí na ochorenie Covid-19. „Situácia bola vážna aj v marci minulého roka, kde sme to veľmi pocítil, a teraz od októbra je to každý mesiac vysoké číslo. Denne zabezpečujeme 3 až 6 pohrebov,“ hovorí s trpkosťou v hlase Kolarčík, ktorý pociťuje obrovskú krivdu hlavne preto, že napriek takýmto vysokým počtom úmrtí neboli začlenení do očkovacieho programu.

A to aj napriek tomu, že po obhliadajúcom lekárovi sú hneď druhí, ktorí prichádzajú do kontaktu nielen s nebožtíkmi, ale aj s pozostalými, ktorí sú veľakrát pozitívni, prípadne v karanténe.

Nevedomosť toho, čo príde

Hoci je teraz situácia mimoriadne náročná, Kolarčík si s odstupom času spomína na úplný začiatok pandémie spred roka, keď ešte nikto netušil, aký to bude mať dosah. „Nevedeli sme, ako sa covid prenáša, ako rýchlo sa šíri. Chodievali sme na prevozy zomrelých na byt, kde boli ľudia v karanténe. Bol nedostatok ochranných pomôcok. Všetko sme si museli zohnať zo zahraničia, aby sme boli pripravení. Nevedeli sme, ako to bude ďalej,“ priznáva Marek.

Nikto nevedel, ako veľmi pandémia udrie a ako dlho tento stav potrvá. S príchodom prvej vlny tak okrem strachu z neznámeho, vypukla doslova hystéria aj na trhu s dezinfekčnými prostriedkami, ktoré mizli z predajní a obchodov rýchlejšie ako teplé rožky. Nečudo, že sa onedlho stali na trhu nedostatkovým tovarom a dodávatelia si z toho urobili biznis, keď nahodili miestami až päťnásobné ceny. Odozvou teda bolo, že majitelia jednotlivých prevádzok a taktiež pohrebných služieb síce nakúpili potrebnú dezinfekciu, ale poriadne predraženú.