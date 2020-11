Viac ako tristo ľudí jednej z najväčších firiem v okrese Bardejov príde o prácu

356 zamestnancov sa pýta, z čoho budú žiť.

25. nov 2020 o 16:24 Mária Rusnáková

BARDEJOV. Zamestnanci jednej z najväčších firiem v okrese Bardejov zažívajú veľmi ťažkú životnú situáciu. Spoločnosť Trim Leader z Koštian nad Turcom, ktorá má v Bardejove závod na výrobu poťahov do automobilov ohlásila hromadné prepúšťanie. O svoje živobytie tak príde 356 ľudí. Väčšina z nich sa z tejto informácie stále nevie spamätať.

“Pre všetkých zamestnancov to bol obrovský šok. Nečakal to nikto. Hromadne nám to oznámili koncom októbra s tým, že situácia je nemenná,” opisuje začiatky predsedníčka zamestnaneckej rady Helena Balušínska. Ona sama strávila vo firme niekoľko rokov.

Pracovali tam desiatky rokov

“V januári by to bolo desať rokov čo tu pracujem. Na pozícii vedúcej výroby som osem rokov. Po takej dobe si v pracovnom kolektíve vybudujete priam až rodinné vzťahy,” hovorí.

“Je to tragédia, no momentálne je situácia taká aká je. Vedenie za nás zamestnancov bojovalo ako sa dalo, už len tým, že každému jednému, čo tu má odpracované viac ako dva roky, ponúklo extra bonus odstupné v dobe troch mesiacov. Musím konštatovať, že z ich strany, to bolo priam až nadľudské úsilie,” dodáva Helena.

Jej slová potvrdil aj šéf bardejovskej pobočky firmy Matej Facuna.

„Pre zmeny na automobilovom trhu musí spoločnosť reštrukturalizovať kapacity v Európe. Urýchlil to COVID-19. Dôvodom na uzavretie prevádzky v Bardejove nie je výkonnosť tímu, s ktorým sme boli veľmi spokojní. Odrazí sa to aj na nadštandardnom odstupnom. Výšku však nemôžem konkretizovať,“ vysvetlil šéf.

Prepúšťať budú v troch vlnách

Ako ďalej priblížil, prepúšťanie bude prebiehať postupne. „Prepúšťanie bude prebiehať v troch vlnách. Prvá bude ku koncu januára, druhá ku koncu marca a tretia do konca marca,“ dodáva M. Facuna.

Pre mnohých zamestnancov je však nadštandardné odstupné len krátkodobým riešením. Z dlhodobého hľadiska sa reálne obávajú o svoje existenčné podmienky.

“Neviem čo budem robiť. Vo firme pracujem viac ako desať rokov a s mojim vekom si už ťažko niečo nájdem. Nemám veľa skúseností, veď som polku života pracovala tu,” hovorí dlhoročná zamestnankyňa Mária.

Okrem pravidelného príjmu videla veľký benefit aj v samotnom pracovnom prostredí. “Zvykla som si, veď kto by aj nie. Všetci sa tu navzájom poznáme a pomáhame si. Práca je síce manuálna, ale človek sa ju časom naučí. No ako sa hovorí, starého psa nové kúsky nenaučíte,” hovorí zronená Mária.

O prácu príde niekoľko rodín

Nie len ona, ale aj ďalší zamestnanci sú zo straty svojho zamestnania stále v šoku.” Je to katastrofa, stále tomu nemôžem uveriť. Môj muž je pekár a tiež v ich firme teraz prepúšťali. Ostaneme obidvaja bez práce. Z čoho budeme platiť nájom a všetky výdavky?” pýta sa Eva, ktorá na túto situáciu vôbec nebola pripravená. Najviac ju však trápia obavy o svoje deti. “O mňa ani tak nejde, ja sa viem uskromniť na minimum, ale čo naše deti? Ako sa o ne postaráme, keď ostaneme obidvaja bez práce?” konštatuje smutne.

Po chvíli čakania prichádza pred bránu spoločnosti autobus so zamestnancami, ktorí majú vystriedať svojich kolegov na druhej smene. Mnohí z nich nepochádzajú z okresu Bardejov a za svojou prácou pravidelne dochádzajú. Aj oni si uvedomujú následky definitívneho zavretia závodu.

Prepúšťanie poznačí celý okres

“Nemôžeme s tým nič urobiť, len sa snažiť čím skôr znova zamestnať. Najviac na to doplatí však samotný okres, keďže mnohí z nás nepochádzajú z Bardejova, ale z okresov Svidník, Giraltovce či Vranov nad Topľou. Určite sa nám neoplatí hľadať si prácu tu a každý deň dochádzať na vlastné náklady,” hovoria cezpoľní zamestnanci.

Problém nezamestnanosti v okrese si plne uvedomuje aj mestský poslanec Marek Hudák. Podľa jeho slov príde okres Bardejov po zatvorení závodu o jedného z najväčších zamestnávateľov v regióne.

Bardejovská samospráva však chce rokovať so spoločnosťou Trim Leader. Ako uviedol hovorca mesta Štefan Hij, firma mesto informovala o plánoch svojej reštrukturalizácie listom 2. novembra.

„Ako hlavný dôvod uviedla znižovanie objemov zákaziek a pracovnej záťaže v dôsledku dopadov globálnej krízy COVID-19. Samospráva s ľútosťou túto skutočnosť zobrala na vedomie. Samozrejme, že to ovplyvní zamestnanosť v meste a okrese, ale do rozhodnutia súkromnej spoločnosti samospráva ako orgán verejnej správy vstupovať nemôže. Aj napriek tomu sa na budúci týždeň uskutoční pracovné rokovanie so zástupcami spoločnosti, kde sa budú prejednávať dosahy tohto rozhodnutia, a zrejme odznejú aj návrhy na ich zmiernenie,“ uviedol Hij.