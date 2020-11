Nakazený prešovský poslanec: Je to veľký zásah do psychiky

Sám uznáva, že doba je aktuálne ťažká, no nesmieme sa vzdať.

12. nov 2020 o 13:31 Mária Rusnáková

PREŠOV. Núdzový stav, ktorý na Slovensku trvá už niekoľko týždňov, sa v súčasnom období podpísal na samotnom dodržiavaní karanténnych opatrení. Tento spôsob života totiž mnohí začínajú vnímať ako hranicu obmedzovania osobnej slobody.

K súčasnej situácii sa v rozhovore vyjadril aj prešovský poslanec Martin Eštočák, ktorý je sám už viac ako dva týždne v domácej karanténe.

Ako znášate karanténu a samotné opatrenia s ňou súvisiace?

5. novembra som mal opakovaný PCR test, ktorý bol, bohužiaľ, opäť pozitívny. Keďže som od 20. októbra v domácej karanténe, je to pre mňa psychicky veľmi náročné. Tobôž ak ste v podstate doma v menšom bytíku s manželkou a dvojročnou dcérou, ktorá nevie čo skôr a zvykla si chodiť von.

Je to veľký zásah do psychiky jedinca. Kto nezažije, netuší. Oddýchnuť som si vôbec neoddýchol. Stále sa mi ťažko dýcha, mám akýsi slabý dych, aj keď s niekým telefonujem, musím sa poriadne nadýchnuť, dokonca sa mi to stáva aj pri jedení. Neviem, či sa to ustáli, alebo čo to bude znamenať. Nie je to príjemné a neviem si predstaviť najbližšie obdobie fungovať s rúškom. Podľa mňa to nevie nikto.

Ako využívate tento čas strávený doma?

Čas som strávil prevažne na notebooku, potreboval som totiž aj napriek PN dokončiť nejaké veci v práci a popritom som riešil aj veci ohľadom komunálnej politiky v Prešove. Keďže som poslancom, nudiť sa neviem a oddychovať tiež nie. Dokonca 28. 10. som absolvoval celodenné zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré bolo prostredníctvom video-konferencie, ktorá trvala takmer 9 až 10 hodín.

Aké máte skúsenosti s porušovaním karanténnych opatrení?

Zachytil som od známych nejaké porušenia, najmä ak ide o rodinných príslušníkov, vo vzťahu k pozitívnym. Na jednej strane sa chcú strániť, ale na strane druhej ich chcú vidieť. Situácie sú rôzne, ak je pozitívny syn osamelej matky, ten býva s manželkou a deťmi a matka nemá nikoho, v podstate sa jej svojím spôsobom vytvorí akási karanténa tiež. Je to isté obmedzenie, aj keď s cieľom ochrany zdravia nás všetkých. No porušením hrozí riziko nákazy a jej ďalšie šírenie, a vtedy je to kontraproduktívne.

V rámci Prešovského kraja ste sa stretli s negatívnymi reakciami na súčasné opatrenia?

Stretol som sa, veď v súčasnosti je u ľudí obava o udržanie si práce, narušujú sa vzťahy. Naozaj teraz je ťažká doba a neuľahčujú nám to ani najvyšší čelní predstavitelia nášho štátu, skôr naopak, mám pocit, že spoločnosť už úplne rozdelili na dva póly. To nie je dobré.

Čo by ste odporúčali ľudom, ktorí sú v karanténe a nemajú ako ju stopercentne dodržiavať?

Tí, čo bývajú v dome, majú v tejto dobe obrovskú výhodu. Tým, čo bývajú v byte odporúčam, aby naozaj zvážili možnosť zámeny s rodičmi alebo deťmi, ak majú dom, chatu na počet potrebných dní. Alebo aby si prípadne skúsili objednať nejakú chatu. Je potrebné ísť vyhodiť aj kôš, prípadne ísť so psom alebo po zásoby potravín do pivnice. Ak ste doma ako som bol ja a následne o šesť dní vás predvolajú na test, tak musíte ísť aj výťahom. Aj takto môže byť karanténa porušená. V každom prípade je nanajvýš potrebné maximálne dodržiavať opatrenia.