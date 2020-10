Bardejov má za sebou druhý deň testovania, ľudia chvália vojakov, políciu aj starostov

Ľudia nepoľavili, ani dlhé rady neodradili od zámeru dať sa otestovať.

24. okt 2020 o 21:12 Mária Dudová-Bašistová

OKRES BARDEJOV. Je sobotné ráno, víkend, osem hodín a Bardejovský okres sa zobúdza do druhého dňa celoplošného testovania.

Zároveň začali platiť nariadenia ohľadom zákazu vychádzania. Cesta z Prešova do Bardejova je prázdna, sem-tam auto, častejšie sa objavujú tie vojenské.

Prázdne obce i zatvorené reštaurácie nahradili ľudia stojaci v radoch čakajúci na testovanie.

Bardejov: Rad je stále, nekončí takmer nikdy

Prejazd cez Bardejov okolo niekoľkých odberných miest dáva poznať, že ľudia potvrdzujú to, čo sa javilo už počas prvého dňa. Testovať sa prichádzajú v hojnom počte, využili aj víkendový deň.

Rady sú pri ZŠ Komenského, Spojená škola Juraja Henischa aj ZŠ Wolkerova. Zástupy tiahnu od dvier až na ulicu.

Útlm je badať len v čase obeda, keď bola nariadená plánovaná dezinfekcia.

V Bardejovských Kúpeľoch sa dávali testovať nielen miestni či cezpoľní, ale tiež aj návštevníci kúpeľov.

Obec Smilno tiež hostila domácich i obyvateľov z okolia.

„Sme z Bardejova, ale tam sú veľké rady, tak sme prišli sme,“ prezradil jeden z čakajúcich manželských párov.

Pri odberových miestach v okresnom meste boli rady takmer všade a takmer vždy.

Minister: Reagujeme na podnety, zvládame vďaka spolupráci

“ Klobúk dole, všetka česť, nestretol som sa ani s jedným prípadom agresivity či nervozity. „ Minister MIlan Krajniak chváli prístup ľudí

V Zborove sa bol v sobotu ráno pozrieť minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Na východ dorazil už v piatok, priebežne mapoval situáciu v niektorých obciach. Dojmy po prejdení prvých zastávok hodnotil ako kladné.

„Klobúk dole, všetka česť, nestretol som sa ani s jedným prípadom agresivity či nervozity. Za to chcem veľmi poďakovať všetkým ľuďom v Bardejovskom okrese za to, že k tomu s takým pokojom a trpezlivosťou a ohľaduplnosťou pristúpili,“ konštatoval minister.

Priznal, že prvý deň sa objavili nejaké prevádzkové problémy, tie však riešili vzájomnou spoluprácou.

„Všetky zložky, ktoré sú zapojené do testovania, armáda, starostovia, zariadenia sociálnych služieb, si vzájomne vypomáhajú. Keď sa včera stalo v Hertníku, v Zariadení sociálnych služieb, že nemali dostatok formulárov, požičali im ich vojaci a tí následne zabezpečili ďalšie. Nemuseli čakať a takto mohli operatívne fungovať. Som rád, že tá spolupráca po profesionálnej aj ľudskej stránke prebieha veľmi dobre.“

Podľa Krajniaka by sa do nedele večera mali stihnúť dať otestovať všetci, ktorí o to budú mať záujem. Posilňovali kapacity v tímoch, čím zvýšili frekvenciu testovania. Našli totiž systém tak, aby to šlo rýchlejšie, ako ľudí efektívne usmerňovať.

Čo vylepšíme? Napríklad počty

“ Bolo treba posilniť administratívne kapacity, zdravotníci totiž fungovali rýchlejšie ako administratíva „ Starosta Zborova, Ján 3urkala

Pri otázke, čo našli ako podnet, ktorý bude žiadať vylepšenie napríklad v rámci celoplošného testovania, minister reagoval, že ide najmä o počty administratívnych pracovníkov.

Tam by potrebovali dobrovoľníkov viacero, tak, aby naplno pomohli s tlačivami a ich vypisovaním.

To potvrdil aj starosta Zborova Ján Šurkala.

„Čo sme vychytali, tak to bol fakt, že bolo treba posilniť administratívne kapacity, a to najmä pri výstupe, spracovávaní výsledku a vypisovaní certifikátu. Tam sme dali viac ľudí, zdvojnásobili sme počet a fungovalo. Išlo totiž o to, že zdravotníci fungovali rýchlejšie ako administratíva,“ vysvetlil starosta.

V sobotu dopoludnia mali z 200 otestovaných zatiaľ 7 pozitívnych. Ľudia dodržiavali príchody podľa zoznamov, keď však prišla celá rodina, otestovali ich naraz.

Vybrané odberné miesta zatvorili kvôli efektivite

Kým prvý deň sprevádzali posunuté začiatky testovania, druhý deň bol značne plynulejší. Počas sobotňajšieho testovania fungovalo v Bardejovskom okrese sedem desiatok odberových miest.

„Dnes sme odštartovali bez problémov, bez incidentov, sú úplne kompletne logisticky vybavení - od testov, cez administratívu cez dezinfekciu, ochranné prostriedky,“ konštatoval sobotňajšie fakty Mário Pažický z Nadrezortného komunikačného centra.

Na margo toho, že niekde boli odberné miesta zatvorené, vysvetlil, že kapacity delili podľa veľkostí obcí. Ak bola obec počtom menšia, nemuseli testovať tri, ale stačili dva dni či jeden.

„Preto sa zdá, že sú zatvorené, ale nie sú otvorené len preto, aby to bolo efektívne,“ dôvodil Pažický.

Bardejov zdravší ako Orava

Napoludnie prišiel do okresného mesta zmapovať situáciu minister obrany Jaroslav Naď. Navštívil odberné miesto na ZŠ Wolkerova 10.

„Ukazuje sa, že Bardejovský okres je menej nakazený ako na Orave a špeciálne sa ukazuje, že Bardejov ako mesto má relatívne nízku mieru nakazenia, skôr obce majú vyššiu mieru,“ konštatoval minister Naď.

Paralelne prebiehalo aj testovanie zariadení sociálnych služieb, kde testovali klientov aj zamestnancov. S tým začali už od predchádzajúceho týždňa.

Napríklad v Bardejovskej Novej Vsi v hospici napríklad potvrdili negatívne testy u všetkých 30 zamestnancov.

S ohľadom na personál

Na margo stojacich radov minister Naď prosil testovaných, aby prichádzali priebežne počas celého dňa.

„Testuje sa do 20. hodiny, ale vtedy je potrebné zavrieť. Prosíme, aby ľudia využili plný profil na. Myslime aj na ten personál, ktorý je tam celý deň, víkend, i v rámci obednej prestávky, berme na nich ohľad,“ apelujú na testovaných.

Tí vraj, mimochodom, sú veľmi prajní voči pracovníkom, ktorí sa pre nich obetovali.

„Sme svedkami spontánnych vecí, občania sami prinášajú hasičom, vojakom policajtom občerstvenie alebo ďalšie darčeky, aby im prejavili svoju vďaku za to, že to prebieha takýmto spôsobom. Môžeme byť na Slovensko hrdí,“ skonštatoval minister Krajniak.

Empatiu potvrdili aj voči vojakom.

„Ľudia vojakov ľutujú, že vkuse majú tie rúška, ale nemusia sa báť, všetko je v súlade s predpismi,“ upokojil s úsmevom Mário Pažický.

Z viacerých úst počas celého dňa zaznievali slová ako ohľaduplnosť, tolerancia a trpezlivosť a ľudia to svojím správaním aj opäť potvrdzovali.