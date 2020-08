Liečbu v zahraničí, ktorá by malej Sofii pomohla, poisťovne nepreplácajú

Sofia sa narodila s rázštepom chrbtice a štvorkomorovým hydrocefalom. To spôsobilo, že má nepohyblivé nôžky.

26. aug 2020 o 14:06 Mária Rusnáková

ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY. Mladá mamička Nikola Matvijová (26) je zúfalá. Obáva sa, že jej dcérka Sofia (2) sa nikdy nepostaví na vlastné nohy. Liečba, ktorá by Sofii pomohla je finančne príliš nákladná a poisťovne ju nepreplácajú.

Sofia sa narodila s rázštepom chrbtice a štvorkomorovým hydrocefalom, pri ktorom sa deťom hromadí v mozgu mozgomiechová tekutina. To spôsobilo, že malá Sofinka má nepohyblivé nôžky. Vďaka sústavným rehabilitáciám sa jej zdravotný stav zlepšil, avšak aj napriek tomu je jej normálne fungovanie otázne. Jedinou nádejou je tzv. liečba kmeňovými bunkami, ktorá sa však realizuje v Mexiku. Tamojší lekári rodine túto liečbu odobrili, avšak problémom je, že náklady na ňu sa pohybujú okolo 25 tisíc eur.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Šetríme kde sa dá"

“ Manžel chodí pracovať do zahraničia, aby zarobil viac. Snažíme sa šetriť kde sa dá „ Nikola Matvijová - mama malej Sofie

“Potrebovali by sme 25 tisíc eur na túto liečbu a to nie je v našich finančných možnostiach. S dcérou dokonca denne absolvujeme lekárske vyšetrenia, chodievame na rehabilitácie, ktoré si sami platíme. Manžel preto chodí pracovať do zahraničia, aby zarobil viac. Snažíme sa šetriť kde sa dá. Všetky peniaze, ktoré máme odkladáme na liečbu pre Sofinku. Ak má niekto z rodiny narodeniny alebo iný sviatok nedávame si žiadne darčeky. Peniaze posielame rovno na účet, ktorý je určený pre malú. Stále to však nestačí. Liečba v Mexiku je príliš drahá,” hovorí zúfalá mama.

Zdravotné postihnutie, ktorým trpí Sofinka je na Slovensku veľmi výnimočné. Dokonca na východe nie sú špecialisti, ktorí by sa venovali deťom s takýmito diagnózami, a tak musia rodičia cestovať cez celú republiku za lekármi do Bratislavy.

Účet pre Sofiu + kontakt na jej mamu Ak by ste chceli pomôcť malej Sofii môžete finančne prispieť na tento účet: SK79 0900 0000 0050 4574 2641 V prípade inej pomoci môžete kontaktovať priamo pani Matvijovú: Facebook: Nikola Matvijová Bučková

mail: nikolamatvijova@gmail.com

“Na začiatku sme kvôli vyšetreniam museli chodiť na západ každý týždeň. Stálo nás to obrovské peniaze. Teraz je to už lepšie, ale stále to zasahuje do rozpočtu. Takýmto tempom nemáme ako našporiť na liečbu v Mexiku,” vraví Nikola.

Veľké výdavky majú aj s liečebnými pobytmi, väčšinu si musia hradiť sami, pretože štát uhrádza iba zlomok, navyše, výsledky priniesli iba tie, ktoré absolvovali v súkromných zariadeniach.

Dôvera: Je to experimentálna liečba

Reálny výsledky by priniesla až spomínaná liečba kmeňovými bunkami, avšak tú na Slovensku zdravotné poisťovne nepreplácajú.