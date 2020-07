Dopravná novinka: Prešovčania sa rozbiehajú po meste na kolobežkách

K dispozícii je 45 dopravných prostriedkov.

21. júl 2020 o 12:37 Mária Dudová-Bašistová

PREŠOV. Pešo je to ďaleko, autom nebude jednoduché zaparkovať a na mestskú dopravu si treba počkať.

Obyvatelia Prešova dostali v rámci dopravy ďalšiu novinku. Elektrické kolobežky.

Celkovo 45 kusov umiestnili po celom území mesta. Využívať ich môže sa pár centov ktokoľvek.

Prešov sa tak na mape využívania kolobežiek stal na Slovensku po Bratislave a Košiciach tretím mestom s týmto druhom mobilnej dopravy.

Vybrať, odomknúť, zviezť sa

Princíp využitia elektrických kolobežiek je jednoduchý. Stačí si v mobile stiahnuť aplikáciu, ktorá nájde najbližšiu kolobežku v okolí. Tú si užívateľ odomkne a môže sa zviezť kam potrebuje.

Za jazdu zaplatí formou smartfónu, cez prepojenie účtu s platobnou kartou. Odomknutie je za 50 centov, minúta na kolobežke je 10 centov. Maximálna denná taxa je 25 eur. Rovnako je aj maximálna rýchlosť kolobežky 25 km/h.

Zaparkovať kolobežku je možné prakticky kdekoľvek, základom je, aby bola na mieste, kde by neprekážala, ideálne na kraji chodníka. Je však nutné parkovať len v rámci lokalít uvedených v aplikácii. Mimo nich to môže vyjsť na pokutu 30 eur.

Kolobežky majú v sebe zabudovaný GPS systém, čím sú pod kontrolou prevádzkovateľa.

Ďalšia z foriem nemotorovej dopravy

Prostredníctvom kolobežiek sa tak podarilo urobiť ďalší krok v rámci využívania alternatívnych možností dopravy.

„Mesto Prešov sa snaží robiť všetko pre to, aby nemotorová doprava bola v mesto veľmi populárna. Budujeme cyklocesty, máme cykloprístrešky a snažíme sa rozširovať cyklistickú infraštruktúru. Preto veľmi vítam, že do nášho mesta pribudnú aj elektrokolobežky. Bude to novinka, ktorú, verím, budú Prešovčania využívať a stanú sa obľúbeným dopravným prostriedkom,“ zaželala si primátorka mesta Andrea Turčanová (KDH).

Testovanie do konca roka

Elektronické kolobežky sú už v Prešove plnej prevádzke. Je možné ich nájsť prakticky kdekoľvek.

Nachádzajú sa v centre mesta i na sídliskách, blízko stanice, zastávok či obchodných centier.

Využívať ich bude možné do konca roka, dovtedy potrvá skúšobná prevádzka. Následne budú prevádzkovateľ a mesto rokovať o tom, či budú v poskytovaní tejto dopravnej služby pokračovať.

„Uvidíme, ako sa projekt, ktorého výhodami je rýchla preprava z jedného bodu do druhého, v Prešove ujme. Je to skúšobná prevádzka do konca kalendárneho roka, keď budeme vyhodnocovať všetky plusy a mínusy tejto prepravy,“ uviedol viceprimátor mesta Pavol Neupauer.

„Ďalšia spolupráca bude závisieť od toho, ako sa občania mesta postavia k využívaniu kolobežiek a ako bude služba obľúbená. Záležať ale bude aj na diskusii s mestom. Chceme byť pre mesto dobrým partnerom, preto budeme počúvať jeho návrhy a pokiaľ budú obe strany spokojné, budeme ďalej pokračovať,“ reagoval na margo spolupráce regionálny manažér prevádzkovateľa elektrických kolobežiek Eduard Suchánek.