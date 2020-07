Štyri roky po štrajku: Zdravotné sestry v Prešove by sa mohli vrátiť na svoje miesta

Podľa ministra zdravotníctva bolo štrajkovanie opodstatnené.

2. júl 2020 o 17:35 Mária Dudová-Bašistová

PREŠOV. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove má nové vedenie. Na post riaditeľa zasadol Ľubomír Šarník, spolu s ním aj námestníci – Jaroslav Barla, námestník pre chirurgické odbory a Monika Smolnická, námestníčka pre ošetrovateľstvo.

Tá sa do prešovskej nemocnice vrátila opätovne. Spolu s ňou by sa mohli, ak by mali záujem, vrátiť na miesta sestier aj ďalšie bývalé zamestnankyne.

Smolnická: S takým prístupom som sa ešte nestretla

Monika Smolnická odpracovala v prešovskej nemocnici 32 rokov.

Na prelome rokov 2015 a 2016 patrila medzi tie zdravotné sestry, ktoré počas protestov apelovali na nedostatočné ohodnotenie a postavenie sestier v zdravotníctve.

Prešovská nemocnica vtedy bojovala s nedostatkom personálnych kapacít, keď hromadne podalo výpovede takmer 400 sestier.

Teraz sa na svoje pôsobisko vracia ako námestníčka, s radosťou aj entuziazmom. Je tomu tak i vďaka záujmu, ktorého sa sestrám dostáva.

„Som veľmi milo prekvapená z toho, že pán minister sa takto zaujíma o sestry. Za svoje profesionálne pôsobenie skoro 32 rokov som sa s takým prístupom ešte nikdy nestretla, hlavne po minulé roky, po minulé vlády,“ zamyslela sa Smolnická.

Sama si intenzívne prežila obdobie pred štyrmi rokmi. Vtedy nemocnicou otriasli hromadné výpovede zdravotných sestier, nasledovali krušné chvíle, štrajk.

„Musím povedať, že pre sestry i pre mňa bol štrajk aj to, čo nasledovalo po ňom, na dlhé roky traumou,“ priznala.