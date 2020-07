Prešovská nemocnica má nového riaditeľa, má jej pomôcť dostať sa z dlhov

Stal sa ním Ľubomír Šarník. S ním prišli do vedenia aj ďalší ľudia.

2. júl 2020 o 15:55 Mária Dudová-Bašistová

PREŠOV. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana (FNsP) v Prešove má od štvrtka (2. 7.) nové vedenie.

Na post riaditeľa zasadol Ľubomír Šarník. Vymenoval ho počas svojej návštevy v krajskom meste minister zdravotníctva Marek Krajší (OĽaNO). Spolu s ním pribudli v tíme aj ďalší noví ľudia.

Nový systém vedenia

Otázka financií v oblasti slovenského zdravotníctva nie je momentálne veľmi ružová.

Ako konštatoval minister zdravotníctva, na strane štátnych nemocníc je aktuálne historická strata a dlh vo výške viac ako 170 miliónov eur.

„Musíme sa zamerať na to, ako zefektívniť a zoptimalizovať procesy v nemocniciach,“ konštatoval Krajčí.

K takému kroku sa pristúpilo v nemocnici v Prešove, pri menovaní vedenia.

Nemocnica dostala nového riaditeľa, pričom sa tým zmení i samotný model vedenia. A to z trojosobového štatutárneho orgánu na jednoosobový.

„Nemocnica bude mať odteraz len svojho riaditeľa, ktorý musí veľmi intenzívne spolupracovať s námestníkmi,“ vysvetlil Krajčí.

Za tých boli vymenovaní Jaroslav Barla a Monika Smolnická.

Jaroslav Barla sa stal námestníkom pre chirurgické odbory. Monika Smolnická, ktorá v minulosti pracovala v nemocnici, je po novom námestníčka pre ošetrovateľstvo.

Znížiť straty a dlhy

Ľubomír Šarník, nový riaditeľ prešovskej nemocnice, je podľa slov ministra zdravotníctva expert na optimalizáciu procesov v podnikoch.

Funkciu riaditeľa preberá po Radoslavovi Čuhovi, ktorý odstúpil začiatkom tohto roka, pričom na čele nemocnice bol od roku 2012.

Šarník, ako ho Krajčí predstavil, sa zaoberá znižovaním nákladom a zvyšovaním efektivity výkonnosti.

„Preto si myslím, že je to veľmi dobrý a skúsený manažér, ekonóm, ktorý bude vedieť ekonomicky túto nemocnicu postupne vytiahnuť zo schémy zadlžovania. V spolupráci s ministerstvom zdravotníctva treba nastaviť platobné mechanizmy poisťovní tak, aby sa táto nemocnica aj za našej vlády vyhrabala z neustáleho zadlžovania,“ vysvetlil minister zdravotníctva.

Pri prešovskej nemocnici minister uviedol konkrétne čísla.

V roku 2018 tam mala byť strata vyše 11 miliónov, v roku 2019 to bolo už takmer 25 miliónov eur.

„Nebolo to tu dobre nastavené, musíme sa nad tým vážne zamyslieť,“ povedal Krajčí.

K týmto krokom zmeny nastavenia systému tak patrí aj novovymenované vedenie.

„Chcel by som, aby z tejto nemocnice bola jedna moderná, efektívna nemocnica, ktorá bude priateľská a ústretová pre pacientov a zároveň to bude atraktívne miesto pre zamestnancov, všetkých lekárov a zdravotné sestry,“ povedal na margo svojho uvedenia do funkcie Ľubomír Šarník.