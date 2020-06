Medzinárodnú cyklotrasu zdobí pri Veľkom Šariši unikátny hradný most

Cyklisti sa premávajú po hradnom moste. V oxfordskej krčme vymysleli nápad siete cyklotrás, ten dozrieval 30 rokov.

24. jún 2020 o 21:00 Mária Dudová-Bašistová

VEĽKÝ ŠARIŠ. Milovníci cyklistiky v okolí Prešova majú ďalšie dôvody na radosť.

Cyklistická infraštruktúra sa opäť o čosi rozšírila, tentoraz ešte aj bohatšia o jedinečný hradný most.

Ten oficiálne uviedli do života počas stredajšieho popoludnia, avšak svojich fanúšikov si našiel už aj počas uplynulých dní.

Nápad vznikol pri pive

Budovať cyklotrasy nie je vždy jednoduché. Tie v okolí Prešova sa však podarilo zapojiť do medzinárodnej cyklistickej siete.

EuroVelo je sieť cyklistických komunikácií, ktoré spájajú významné európske destinácie v rámci celého kontinentu.

Trasa, ktorá pretína Veľký Šariš, je súčasťou EuroVelo 11. Tá v rámci Európy spája najsevernejší bod Škandinávie Nordkap v Nórsku s Aténami v Grécku.

Na východe Slovenska EuroVelo 11 spája viaceré šarišské mestá a miesta. Nápad má pritom už vyše 30 rokov.

„Asi pred 30 rokmi sme sedeli v oxfordskej krčmičke na pive s ďalšími asi 50 cyklistami z celého sveta a prisadol si pán. Dievčatá, mám v hlave myšlienku, žeby sme mohli cyklistickými cestičkami, čo by boli diaľnicou pre cyklistov pospájať celú Európu. Aby neboli cesty len pre veľké autá, ale nech sú aj pre cyklistov,“ zaspomínala si na počiatky cyklokoordinátorka Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska (KOOCR) Viera Štupáková.

Vtedy dostali, ako rodáčky zo Slovenska, otázku, kadiaľ by to mohlo ísť.

„A my sme povedali – cez Prešov! Vtedy pred 30 rokmi v tom Oxforde vzniklo malé semienko aby tá myšlienka sa premenila na to, že stojíme dnes pri tomto moste,“ prezradila Vierka Štupáková.

Skeptici ich neobišli

Tvoriť diela však nie je jednoduché. Najmä ak sa objavujú skeptické hlasy.

Tak tomu bolo aj v prípade novej cyklotrasy a cyklomosta v smere Prešov – Šarišské Michaľany.

„Ako dnes most spája dva brehy Torysy, tak pospájal za tie roky aj množstvo ľudí, ktorí prispeli k tomu, aby sme sa po ňom mohli dnes previezť. Za víziou vždy musia stáť ľudia, ktorí jej uveria. A tí, ktorí uveria, tak podľa toho, koľko ich je, tak taká veľká energia do diela aj pramení,“ zamyslela sa Štupáková.

Podľa jej slov uverili Martin Janoško z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska či Štefánia Lenzová z Komunitnej nadácie. Práve táto nadácia prispela ako prvá na technickú štúdiu, ktorá určila, kadiaľ má trasa ísť.

„Ale boli aj takí, ktorí povedali, že sa to nikdy nepodarí. Skeptikov treba, lebo potom si kladieme otázky a nie sme až takí sebaistí a spätne sa pozeráme, čo robíme dobre.“

Nápadu však pomohlo, že mal podporu každého vedenia Veľkého Šariša a primátori si tak podávali pomyselné cyklistické žezlo.

Už nie len pole, ale súčasť medzinárodnej trasy

Cyklistom je samospráva Veľkého Šariša naklonená.

„Keď sme asi pred rokom otvárali dva cyklomosty, v tej chvíli som nečakal, že sa bude otvárať takýto rozprávkový skvost. Za jeden rok sme úspešne v rámci dvoch projektov takmer 5 km nových cyklociest v rámci tohto z meste sme preinvestovali sa necelých 1,2 milióna eur, z toho mesto dalo 90-tisíc eur. Presunuli sme sa do 21. storočia, kde je cyklodoprava bežnou súčasťou života. Dnes môžem s hrdosťou povedať, že tu nie je len šíre pole, ale je tu súčasť trasy Euro Velo 11,“ tešil sa primátor mesta Veľký Šariš Viliam Kall.

Tento kúsok sa im podaril aj napriek tomu, že v počiatkoch nápadu, v roku 2013, ešte vôbec nebolo jasné, ktorým smerom pôjde trasa EuroVela 11 z Košíc do Poľska.

Šarišské Michaľany čaká budovanie úseku

Pre cyklistov pri ceste z Prešova až do Lipian ešte chýba časť cyklotrasy v Šarišských Michaľanoch. Tá by sa mala začať čoskoro stavať.

Na doterajšiu cyklotrasu a most finančne prispel sumou vo výše 27-tisíc eur aj Prešovský samosprávy kraj, a to na výstavbu 2. etapy cez Výzvu pre región.

S finančnou pomocou chcú pokračovať.

„Dobrou správou je, že sa nám podarilo nájsť finančné prostriedky a presvedčiť riadiaci orgán, aby prehodnotil svoje rozhodnutie a schválil potrebné financie na vybudovanie aj chýbajúcej časti cyklotrasy v Šarišských Michaľanoch. Aktuálne je zmluva v štádiu prípravy a na jeseň tohto roku by sa mohlo začať už aj so samotnou výstavbou. Keď všetko pôjde podľa plánov, budúci rok prejdú cyklisti plynule z Prešova až do Lipian po značenej cyklotrase, čím sa vyhnú frekventovanej a nebezpečnej hlavnej ceste," uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, ktorý je sám vášnivým cyklistom.

Realizácia bola bez komplikácií

Výrazne projektu napomohla aj Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska.

„Často som cestoval po východnom Slovensku, s rodičmi, ktorí mi ukazovali - tento most budoval dedko ako študent, bytovky staval tvoj otec. Asi každý človek má ambíciou, aby po ňom niečo ostalo, no nie všetky profesie majú to šťastie – učitelia či lekári sa nemôžu popýšiť takýmto fyzickým dielom. Som preto veľmi rád, že sme mohli prispieť svojou prácou k tomuto dielu,“ skonštatoval riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.

Výstavbu trasy a mosta stihli do jedného roka.

„V rámci realizácie neboli vážne problémy, všetky sa rýchlo riešili,“ konštatoval Martin Valko z Doprastavu, ktorá sa podieľala na stavbe ako zhotoviteľ.

Ako obrúčka s diamantom

K ľuďom, ktorí verili myšlienke od prvého momentu, patrí aj veľkošarišský rodák Ľudovít Horanský z miestnej Komunitnej nadácie.

Ako si zaspomínal, začiatky síce neboli jednoduché, ale boli pekné. Komunitná nadácia nápadu uverila a prispela na počiatočnú štúdiu, ktorá bola pomyselným štartom v projekte.

„Nadácia vykopala základ, ale dom už postavili iní ľudia,“ skonštatoval Horanský.

Sám vníma projekt, obrazne povedané, ako taký diamant.

„Cyklochodník je obrúčka a tento most je diamant na nej,“ vyznal sa poeticky nadšenec cyklistiky. Jeho prianím v roku 2013, keď Vierka Štupáková prišla s myšlienkou, aby sa raz mohol po cyklochodníku previezť. A to sa mu splnilo.

„Nesmierne sa teším. Mám 78 rokov a len jazdím a jazdím, to je môj život,“ povedal Horanský, ktorý si už trasu aj most vyskúšal niekoľkokrát.

Historické legitimácie aj dnes

Hradný most vnímajú domáci a iniciátori myšlienky ako miesto symbolické. Ako odznelo, je to miesto, kde sa spája minulosť so súčasnosťou.

Pred 122 rokmi bola táto lokalita miestom veľkého športového sviatku. V lete 1898 prešli Veľkým Šarišom účastníci prvých cyklistických pretekov na území Slovenska. Tí štartovali zo Sabinova cez Prešov a Košice až do 155 km vzdialeného Miškolca.

S obdobím 1. Československej republiky a rokmi po 1. svetovej vojne sa spája aj preukaz „Legitimácia pre majiteľa bicykla“. Ich imitácie dostali na pamiatku aj prítomní pri uvedení lávky do života. História sa tak opäť raz stretla s prítomnosťou.

„Želáme si, aby táto trasa lákala mnoho turistov. A ktovie, možno raz aj obnovíme najstaršie cyklistické preteky zo Sabinova do Miskolca,“ povedal s úsmevom veľkošarišský primátor.

Originálny slovník a pokropenie pivom

Mimochodom, starosta Šarišských Michalian Jozef Mačo dal svojmu kolegovi z Veľkého Šariša symbolický darček.

Keďže ide o medzinárodnú trasu, dostal šarišsko-anglicko-slovenský bicyklový slovník.

„Aby sa cyklisti mohli zorientovať, keby sa im niečo pokazilo,“ vysvetlil svoj nápad Mačo.

Most požehnal aj miestny kňaz, ktorý zaprial veľa spokojných turistov a žiadne nehody.

Okrem svätenej vody sa po moste z rúk zástupcov projektu lialo aj pivo. A nie náhodou. Veď to stálo pri samotných počiatkoch myšlienky.

„Chceme sa vrátiť k zlatému moku, keďže sme v srdci Šariša a pri pive to vzniklo, tak nech to aj pri pive pokračuje ďalej,“ zaželal si primátor Viliam Kall.