V osade v obci Hermanovce nedodržiavajú domácu karanténu

Obyvatelia sa voľne stretávajú v skupinách a tým ohrozujú aj lekárov.

3. máj 2020 o 20:12 Mária Rusnáková

HERMANOVCE. Od 6. apríla nariadila vláda povinnú karanténa v štátnych zariadeniach pre všetkých ľudí, ktorí pricestujú na Slovensko zo zahraničia.

Nie každý má ale tú možnosť, aby uhradil poplatky spojené s ubytovaním v karanténnom zariadení, najmä nie tí sociálne znevýhodnení.

Rómovia, ktorí sa vrátili zo zahraničia a nemajú dostatok financií na uhradenie ubytovania v týchto karanténnych zariadeniach, sa preto nachádzajú v domácej izolácii vo svojich osadách, kde však nie vždy dodržiavajú karanténne opatrenia, a tým ohrozujú nielen svoje okolie, ale aj lekárov a zdravotníkov, ktorí ich vyšetrujú.

Ohrozujú aj lekárov

Podľa informácií z regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) mnohí obyvatelia, ktorí sa vrátili zo zahraničia, nedodržiavajú povinnú karanténu, nenosia ochranné rúška a stretávajú sa v skupinách. Preto lekári preferujú telefonickú konzultáciu so svojimi pacientmi, avšak nie vždy je to možné.

Všeobecní lekári pre deti a dorast majú aj novorodencov a mladšie deti, ktoré si nedovolia vyšetriť po telefóne.

„Na vyšetrenie s deťmi však prichádzajú rodičia, no nie všetci majú rúška.

V prípade, že by lekár primárneho kontaktu prišiel do nechráneného kontaktu s pacientom, ktorý mal byť v karanténe a následne by sa u neho potvrdilo ochorenie COVID-19, lekár so sestrou by museli ísť do karantény.

Ambulancia by tak ostala bez lekára a pacienti by migrovali do okolitých miest za zdravotnou starostlivosťou, čo značne zvyšuje riziko šírenia nákazy,“ hovorí vedúca odboru zdravotníctva Prešovského samosprávneho kraja Lýdia Budziňáková.