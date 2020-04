Korona ich nezložila, manželia sa podržali aj v nemocnici

Nakazení boli obaja, napriek vyššiemu veku boj s chorobou zvládli.

23. apr 2020 o 18:50 Mária Dudová-Bašistová

GIRALTOVCE. Žili si úplne bežný, spokojný život dvoch dôchodcov. Správy o epidémii koronavírusu sledovali iba v médiách. Boli im vzdialené.

Všetko sa zmenilo v jednu nedeľu, keď sa manžel necítil dobre. Už o pár dní boli obaja v karanténe v prešovskej nemocnici. Diagnóza dvoch manželov Márie a Antona Rimákových bola jasná. Covid-19.

Víkend, kedy sa všetko zmenilo

Pán Anton Rimák (71) má tuhý koreň a imunitu. Tú si roky pravidelne, ako obetavý včelár, buduje aj prostredníctvom rôznych výrobkov z medu a peľu.

Teraz však pred niekoľkými týždňami ochorel a liečil sa antibiotikami. Pravdepodobne aj to spôsobilo, že imunita sa mu oslabila.

Po tom, čo prišiel do kontaktu s jedným z mužov, ktorému diagnostikovali nákazu koronavírusom, bol aj Anton ďalším v poradí s koronou.

„Schytal som to ako prvý. Už v nedeľu som cítil, že je zle. Bol som unavený, bolo mi zle, stratil som čuch. Absolútne nič som necítil,“ spomína si na počiatky choroby. V utorok sa k tomu pridružili zvýšené teploty.

Od manžela aj manželka

Prvým nakazeným bol pán Anton. Od neho to chytila i jeho manželka Mária (66). „Chlapci orezovali stromy. Šla som im pomôcť, po konáre a cítila som sa veľmi unavená. Vravím synovi – to nie je možné. Čo je to? Jarná únava? A to už boli začiatky,“ spomína pani Mária.

Ako sa choroba prejavila u nej?