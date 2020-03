Nemocnica v Prešove prijala štyroch ľudí s podozrením na koronavírus

Výsledky by mali byť známe do 48 hodín.

3. mar 2020 o 18:50 SITA, Mária Dudová-Bašistová

PREŠOV. Dorazil koronavírus aj do Prešova? To momentálne vyšetreniami zisťujú u štyroch ľudí. Pacientov, ktorí by mohli byť nakazení týmto vírusom, prijali dnes (3. 3.) v prešovskej nemocnici.

„Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove v utorok hospitalizovali štyroch pacientov s podozrením na koronavírus,“ potvrdila pre SITA hovorkyňa nemocnice Renáta Cenková.

Prišli z Talianska a Holandska

V nemocnici majú pacienti osobitne vyčlenený personál i priestor.

"Sú hospitalizovaní na oddelení infektológie, kde sú izolovaní a stará sa o nich vyčlenený personál v súlade s usmernením hlavného epidemiológa SR. Pacientom boli odobraté vzorky a zaslané do referenčného laboratória,“ uviedla hovorkyňa.

U hospitalizovaných je zistená pozitívna cestovateľská anamnéza, aktuálne vykazujú príznaky miernej chrípky.

Na Slovensko sa vrátili z Talianska a Holandska.

Ako hovorkyňa potvrdila, výsledky, ktoré obavy potvrdia alebo vyvrátia, očakávajú do 48 hodín.

Aké sú príznaky

Nový koronavírus, ktorý sa rýchlo šíri po celom svete, spôsobuje akútne respiračné ochorenie. U pacienta sú zaznamenané všeobecné príznaky virózy, respektíve klasických respiračných ochorení, napríklad aj chrípky.

Príznakmi, ktoré sú pre koronavírus charakteristické, sú teplota nad 38

stupňov Celzia, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené

dýchanie.

Tento typ koronavírusu má inkubačnú dobu uvádzanú na obdobie dvoch až štrnástich dní. Priemer je šesť dní.