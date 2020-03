Obyvateľov obce Zborov trápi zápach z čističky

Prípadom sa už zaoberá polícia.

1. mar 2020 o 21:57 Mária Rusnáková

ZBOROV. Obyvateľov obce Zborov už dlhodobo trápia problémy s miestnou čističkou odpadových vôd. Kal, ktorý sa v čističke hromadí, bol pravidelne vypúšťaný v potoku a na pozemkoch vedľa objektu čističky, čo spôsobilo ne-znesiteľný zápach, ktorý obyvateľom znepríjemňuje život.

Necelých sto metrov od čističky sa totiž nachádzajú obývané rodinné domy.

Obyvatelia obce sú zúfalí. Ako viacerí uviedli, problémy s čističkou sa pravidelne opakujú.

Adriana Stachová, ktorá žije v jej tesnej blízkosti, má s týmto problémom dlhodobé skúsenosti.

„Najhoršie je to počas leta, vtedy nemôžem poriadne ani vyjsť pred dom. Chovám zvieratá, o ktoré sa musím starať, ako sú husi, sliepky, kačky.

Musíme sa s mužom striedať, keď ich chceme ísť nakŕmiť,“ hovorí Adriana Stachová.

Keď sa problémy začali, myslela si, že dôvodom zápachu je pokazená kanalizácia.

Neskôr po dôkladnejšom skúmaní zistila, že pôvodcom šírenia zápachu je čistička odpadových vôd.

„Nevedeli sme skade sa ten zápach šíri. Až keď sme prišli za čističku, pochopili sme, prečo je všade taký smrad. Všade boli splašky, ktoré boli vypúšťané do pôdy cez hadicu. Bolo to nechutné,“ pokračuje obyvateľka obce.

„Pýtala som sa aj susedov, či to cítia a čo s tým budeme robiť. Tí mi to potvrdili, no keď sa mala spísať petícia za jej odstránenie, začali sa vyhovárať. My však nemáme na výber, keďže bývame hneď pri objekte. Koľkokrát som mala problém čo i len prejsť po ulici, a to nehovo-rím o vetraní. To je nemožné,“ hovorí zúfalá Adriana.

Je to vizitka obce

Aj ďalší obyvatelia obce potvrdili, že zápach z okolia čističky je viac než neúnosný. Podľa niektorých ide o fázové znečistenie ovzdušia.