Výbuch bytovky: Dvaja z piatich do väzenia nejdú

Okresný súd rozhodol o prepustení, prokurátor podal sťažnosť.

25. feb 2020 o 21:13 Mária Dudová-Bašistová

PREŠOV. Počas utorkového popoludnia (25. 2.) rozhodoval Okresný súd v Prešove o ďalších dvoch obvinených vo veci výbuchu plynu v bytovke na Mukačevskej, ku ktorému došlo 6. decembra.

Traja muži pritom boli obvinení už v decembri, v piatok 21. februára k nim pribudli ďalší dvaja.

Po robotníkoch teraz obvinili aj stavbyvedúcich. Sudca pre prípravné konanie v utorok rozhodoval o ich väzbe.

Martinovi M. a Milanovi H. sa za vinu kladie obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia so spôsobením smrti viacerých osôb a škody veľkého rozsahu.

Obhajca: Spravodlivé rozhodnutie

Vo veci súd rozhodoval na neverejnom zasadnutí niekoľko hodín.

Verdikt bol ten, že namiesto väzby budú obaja muži stíhaní na slobode.

Komentovať toto rozhodnutie po odchode z pojednávacej miestnosti nechceli. Vyjadril sa ich obhajca, ten bol s rozhodnutím stotožnený.

„Myslím si, že to bolo ťažké rozhodnutie, ale spravodlivé. Od začiatku sme hovorili, že nie sú dané dôvody väzby a namietali sme aj právnu kvalifikáciu,“ povedal Milan Knop, obhajca oboch obvinených.

Tí zároveň nepriznali, žeby šlo o nedbanlivosť. K samotnému skutku sa podľa obhajcu momentálne nijako nevyjadrili.

„Potrebujeme priemerný čas, aby sme sa oboznámili s tak rozsiahlou vecou,“ tlmočil Knop, výšku možného trestu nekomentoval.

Sudca dôvody na väzbu nevidí

S vinou, ktorú dáva dvom obvineným vyšetrovateľ, sa sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Marek Čech nestotožnil. Po skončení to pre médiá bližšie objasnil.

Samotný spis má mať 1200 strán. „Dospel som k záveru, že v tomto štádiu konania sa títo dvaja obvinení podľa mňa nedopustili úmyselného trestného činu tak, ako im to kladie za vinu vyšetrovateľ,“ vysvetlil sudca.

„Ich konanie možno hodnotiť ako nedbanlivostný trestný čin, tak ako u tých troch, ktorí sú už vo väzbe,“ konštatoval Čech, ktorý podotkol, že vníma jednak citlivé vnímanie zo strany verejnosti a jednak fakt, že väzba ešte nie je trestom.

Dôvody väzby, ktorými by boli v prípade zohľadnenia možnosti úteku alebo ovplyvnenia svedkov, však sudca nezistil.

„Nebol dôvod pokračovacej väzby. Kto by ešte chcel pokračovať v niečom takom hroznom a strašnom, ako sa stalo v tomto prípade,“ dôvodil sudca. Rovnako nezistil ani motívy úteku. „Ak by chceli ujsť, už na to mali tri mesiace,“ konštatoval Čech s tým, že obaja majú mať pevné väzby k rodinám aj bydliskám.

Vec nie je definitívne uzavretá, prokurátor na mieste podal voči rozhodnutiu sťažnosť. Rozhodovať o nej bude krajský súd začiatkom marca.