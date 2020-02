Rómom z osady zneužili ich osobné údaje

Boli prepoistení bez ich vedomia.

13. feb 2020 o 17:14 Mária Rusnáková

OSTROVANY. Viac ako tristo obyvateľov rómskej osady v obci Ostrovany pri Sabinove bolo prepoistených bez ich súhlasu.

Zo zdravotnej poisťovne Union im boli doručené nové zdravotné preukazy s ich osobnými údajmi. Občania však o nič nežiadali a ani nepodpisovali žiadnu prihlášku. Preukazy im doniesla poštárka.

„Nikto nám nič nepovedal. Poštárka nám len doniesla nové preukazy z Unionu a to bolo všetko,“ hovorí Iveta Giňová, obyvateľka obce. „Ja som bola s Dôverou spokojná, nechápem, prečo by som mala byť v inej poisťovni, v akej chcem byť. Dôvera mi preplácala vyšetrenia, ktoré musím pravidelne podstupovať, pričom tá nová poisťovňa Union mi to neprepláca a nejde o malé výdavky. Aspoň keby som mala možnosť sa vyjadriť, či to vlastne chcem, ale oni ma preradili bez toho, aby mi niečo povedali,“ hovorí ďalej.

Podobne ako jej aj mnohým ďalším obyvateľom osady boli doručené nové zdravotné preukazy, aj napriek tomu, že ich nechceli.

„Nemôžu nás len tak dať do inej poisťovne, my sa ako nemáme právo vyjadriť? Rozhodli za nás bez nášho vedomia, neviem, kto je za tým, ale toto bol už vrchol. Celej osade doniesť nové kartičky poistenca, ktoré obsahujú ich osobné údaje bez toho, aby vôbec vedeli, že ich prepoistia, to je trestný čin!“ hovorí rozhorčený obyvateľ osady Vladimír Dudža.

„Manželke aj mne prišli nové zdravotné preukazy od Unionu, ale my sme nežiadali prepoistenie, keďže som so svojou súčasnou zdravotnou poisťovňou spokojný. Keby som chcel ísť do inej, tak pôjdem sám a podám žiadosť, ale toto urobili bez môjho vedomia a to je trestné. Veď ide o moje osobné údaje,“ pripája sa Bartolomej Kaleja.

Občania si uvedomujú, že zneužitie osobných údajov je trestným činom. Porušenie zákona o ochrane osobných údajov sa trestá príslušnými sankciami. Otázkou však ostáva, prečo došlo k tejto nezákonnej činnosti.

Sfalšovali aj podpis starostu

Starosta obce Rastislav Popuša, ktorý bol tiež dotknutý týmto nezákonným konaním a jeho osobné údaje boli zneužité rovnako, ako v prípade zvyšku osady, o vysvetlenie okamžite žiadal zdravotnú poisťovňu. Keď mu ukázali prihlášku, ktorú mal údajne podpisovať, ostal v šoku. Hneď mu bolo jasné, že jeho podpis niekto sfalšoval.

„Keď som to prvýkrát uvidel, nechápal som, čo sa deje. Ja som žiadne prepoistenie nepodpisoval. Človek alebo spoločnosť, ktorá podpis sfalšovala, bola vypočítavá, pretože samotný podpis bol akoby načmáraný malým dieťaťom. „Ja mám dve vysoké školy, takto by som sa v živote nepodpísal,“ hovorí starosta obce.

Prepoistili len Rómov

Ďalej upozorňuje na dôležitý fakt, a to, že prepoistení boli len obyvatelia rómskej osady, nie celej obce.