Politológ: Čakám výhru Smeru. V hre je i spojenie s Kotlebom

Koziak: Fico je stále pre mnohých stelesnením ideálneho politika.

13. feb 2020 o 15:00 Mária Dudová-Bašistová

Do parlamentných volieb ostáva pár dní. O prognózach, možnej podobe vlády i preskupovaní voličov či dôvodoch rastu i pádu jednotlivých strán bližšie porozprával a situáciu analyzoval TOMÁŠ KOZIAK, politológ a rektor Vysokej školy politických vied v Kutnej Hore.

Ako vidíte situáciu na slovenskej scéne niekoľko dní pred voľbami ako politológ? Ja osobne mám dosť rozpačité dojmy.

Pred každými voľbami je toto oprávnený pocit každého jedného voliča, lebo voľby môžu stále dopadnúť hocijakým spôsobom. No nie sú dôležité jednotlivé alebo okamžité prieskumy verejnej mienky, ale trendy, ktoré ukazujú, ako krivky politických strán rastú alebo klesajú. Možno urobiť niekoľko súdov, ktoré sa zrejme potvrdia.

S najväčšou pravdepodobnosťou Smer vyhrá voľby. To je vec, ktorá hraničí s istotou a určite by som si na to stavil, keby som chodil do stávkových kancelárií.

Po druhé – s veľkou pravdepodobnosťou, nepoviem, že hraničiacou s istotou, ale na základe trendov, ktoré máme k dispozícii, asi druhý v poradí bude Kotleba.

Čo sa týka tretieho a štvrtého miesta, tam odhadujem súboj Progresívne Slovensko, resp. Kiskova Za ľudí, možno sa dotiahne Matovič, ktorý môže byť prekvapením volieb a môže postúpiť.

Takže „staré“ strany ako Most, KDH budú pod hranicou zvoliteľnosti?

Čo je najväčšia lotéria, a nešiel by som na to staviť, je to, ktorá zo strán prepadne pod päť percent. Tam je to skutočne veľmi natesno a tam to hrozí či maďarským stranám, pravdepodobne Bugárov Most sa nedostane, ale aj Sulíkovi. Možno i KDH a netreba zabudnúť aj na SNS.

Čo z toho teda pre voličov vyplýva?

Pre nás vyplýva to, že ak aj Smer vyhrá voľby, koaličný potenciál je veľmi nízky. A zrejme nebude skladať vládu.

Ďalšia záležitosť, ak Kotleba bude druhý, jeho koaličný potenciál je ešte menší ako koaličný potenciál Smeru. Myslím si, že Kotleba takisto nebude stranou, ktorá by mohla byť vo vláde. Aj keď počujeme hlasy, ktoré hovoria o tom, že hrozí koalícia Kotlebu so Smerom, prípadne ďalšou politickou stranou, tak nemyslím si, že by toto bol reálny scenár, aj keď sa to z istých dôvodov môže natískať.

Koalícia Smer a Kotleba by ale privodila Smeru strašne veľa problémov.

Napríklad konkrétne aké?