Pivovar investuje do mladej generácie: Študentov v Šariši učia rozumieť pivu

Duál nemusí byť nudný. Na východe pustili študentov k pivu a veria, že sa stane ich povolaním.

7. feb 2020 o 9:20 Mária Dudová-Bašistová

VEĽKÝ ŠARIŠ. Duálne vzdelávanie v praxi. Ako vyzerá toto slovné spojenie v reálnych podmienkach?

Zisťovali sme to v jednej z firiem, ktorá sa do tohto projektu pred dvoma rokmi zapojila. A tak sme sa boli pozrieť na študentov, ktorým učarovalo pivo. A to až natoľko, že sa rozhodli ho študovať ako odbor.

Veľkošarišský pivovar je jednou z firiem, ktorá sa pustila do spolupráce so školou v rámci spomínaného duálneho vzdelávania.

Teória sa tak už počas školy spojí s praxou, čím sa zvýši úroveň vzdelania. Ako hodnotia druháci svoje doterajšie zážitky v pivovare, to nám prezradili priamo v jeho priestoroch. Študentský život týchto žiakov sa tak delí medzi prostredie školy a prostredie skutočného zamestnania.

S príznačnou vôňou

Pri vstupe do pivovaru vládnu precízne pravidlá. Pohyb po areáli je presne vyznačený cestičkami, dôvodom je bezpečnosť.

Denne odtiaľ vychádzajú desiatky kamiónov, premáva sa tu množstvo zamestnancov. Študentov by sme mali nájsť vo varni. Pri vstupe do týchto priestorov udrie do nosa príjemná vôňa sladiny.

„Nie každému to vonia, niekto si zo začiatku na to musí zvyknúť,“ vysvetľuje sprevádzajúca pracovníčka.

Cesta študentov k pivu

V triede našou návštevou práve prerušujeme symbolické predpolročné skúšanie.

Pivovarníčka, inštruktorka Mária Vargová (49) zisťuje vedomosti troch druhákov. Na chvíľu preberáme štafetu a zisťujeme, ako sa vlastne k tomuto štúdiu dostali.

„Z pivovaru prišli priamo k nám do školy. Keď o tom porozprávali, povedal som si, že idem a skúsim. A po roku a pol neľutujem,“ prezrádza jediný chalan v partii Damián Aron (17). Spolu s ním sú v ročníku dve dievčatá.

„Tiež som sa nechala motivovať, keď prišli do školy. Bol to síce nový odbor, ale ja som aj chcela niečo nové vyskúšať,“ vysvetľuje Klaudia Frajtková (17).

Nemala obavy z nepoznaného? „Trošku som sa toho aj bála, ale keď som tu prišla, tak som si rýchlo zvykla,“ priznáva Klaudia.

Alina Schubert (17) mala cestu k pivovarníckemu štúdiu obdobnú. „Ponúkli mi nový odbor s tým, že by mohol byť pre mňa zaujímavý. Trafili sa. Faktom ale je, že predtým som o pivovarníctve vôbec nič nevedela,“ konštatuje Alina.

Zvykali si na prostredie a zvykali si napríklad aj na spomínanú prenikavú vôňu? „Už to ani nevnímame, zo začiatku to bolo silnejšie,“ zhodujú sa.

Zasväcujú ich do tajov varenia

Aktuálne sú v druhom ročníku štúdia. To delia medzi školu a medzi pivovar. Teoretické poznatky tak aplikujú rovno do praxe.

„Pani Vargová nás napríklad učí to, čo robí ona sama – fermentáciu,“ vysvetľuje Damián. Čo si pod tým má laik predstaviť?

„To je kvasenie piva. Odoberám vzorky a meriam ich hodnoty,“ objasňuje študent. „Chodíme po pivovare a postupne sa všetko učíme,“ dodáva Klaudia.

Každé stredisko je špecifické, časť už prešli. „Máme za sebou sladovňu a varňu,“ dopĺňa Alina.

Na otázku, ktoré stredisko je teda lepšie, dostávame odpoveď prakticky hneď. „Zaujímavejšie je na sladovni a lepšie je na varni,“ zhodnotí Damián, na čo dievčatá s úsmevom prikyvujú.

A čo tak vytvoriť si vlastné pivo?