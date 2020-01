Umelci sa delili so svojím talentom, podali ruku obetiam vybuchnutej bytovky

Benefičný koncert podporili tri desiatky interpretov, pomáhala stovka ďalších ľudí.

20. jan 2020 o 18:12 Mária Dudová-Bašistová

PREŠOV. Unikátny koncert má za sebou metropola Šariša.

Stovky ľudí prišli podporiť myšlienku hudobného maratónu, ktorým prispeli obetiam tragického výbuchu bytového domu na Mukačevskej 7 v Prešove.

Sedemhodinový koncert podporili účasťou mená z hudobnej scény, ktoré aj takouto formou vyjadrili svoju spolupatričnosť.

Myšlienka sa ujala hneď

S ideou prišiel človek, ktorého meno nie je na poli hudby v Prešove i regióne neznáme.

Rudo Voit takmer okamžite zareagoval na to, čo sa v Prešove stalo, a využil široké portfólio kontaktov medzi kamarátmi muzikantmi.

„Rudo nás oslovil a my sme neváhali ani na sekundu. Tak sme tu spolu s ostatnými dnes na tomto pódiu a veľmi sa z toho tešíme,“ povedal na margo svojej účasti krátko po vystúpení Ľuboš Didik, člen kapely Rolland z Čirča.

Ako skonštatoval, čas a energiu neľutovali. „Sme tu, aby sme aspoň trošku mohli pomôcť," vyznal sa Didik z kapely, ktorú čaká oslava 20. výročia jej vzniku.

Rozmanitá pestrosť

Možnosť prísť si zahrať využil každý, koho neobmedzovali termíny ich koncertov či podujatí.

Na pódiu v Tatran Handball Aréne sa tak striedali všetky možné žánre – od modernej hudby cez folk, folklór, alternatívu i operný spev.

Celkovo sa vystriedalo počas nedeľného popoludnia 31 rôznych sólistov i hudobných zoskupení. Medzi nimi nechýbali napríklad Katka Knechtová, Veronika Rabada, Beáta Dubasová, Viki Olejárová, Hrdza, Atlantída, ale ani Kandráčovci či Kollárovci.

O zdarný a bezproblémový priebeh sa starala vyše stovka ochotných ľudí na rôznych postoch.

„Je tu vyše sto ľudí - zvukárov, technikov, hasičov a ďalších, ktorým patrí naše veľké ďakujem," povedal počas koncertu organizátor Rudo Voit.

S priateľstvom je to znesiteľnejšie

Na pódiu sa predstavil aj rímskokatolícky kňaz a operný spevák Martin Šafárik.

„Každé utrpenie, ktoré je sprevádzané priateľstvom, tak je odrazu znesiteľnejšie. Som rád, že môžem aspoň trošku prispieť,“ povedal kňaz, ktorý do Prešova doslova kvôli pár minútam a piesni z opery Evanjelium podľa Lukáša docestoval z Bratislavy.

Po zlých dňoch vyjde slnko a prídu krajšie dni

Do svojho rodného Prešova prišiel podujatie podporiť i spevák Ondrej Kandráč spolu s celou svojou kapelou.

„To, že sme tu dnes večer, je to najmenej, čo sme mohli spraviť. Často myslím na ľudí, ktorým sa ich život rapídne zmenil. Verím, že aspoň touto malou troškou sa podarí napraviť to, čo osud zmenil,“ vyznal sa po koncerte Kandráč.

To, ako reagovalo Slovensko hneď po nešťastí, vníma ako veľmi pozitívny signál. Reakcie ľudí ho milo prekvapili. „Potešilo ma a zahrialo, že ešte to nie je tak zlé, že myslíme aj jeden na druhého a nie je to len o nejakom konzume.“

Ako Ondrej s optimizmom dodal: „Je stále nádej, že po tých zlých dňoch vychádza slnko a prídu tie dni krajšie.“

Vstupné na koncert bolo symbolické. Celý výťažok benefičného koncertu pôjde na transparentný účet mesta, z ktorého postupne delia financie pre všetkých, ktorých sa výbuch bytostne dotkol.