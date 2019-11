Majerský v Sabinove: Najväčšou boľačkou ľudí v okrese sú cesty

Financie pôjdu nielen do ciest, ale aj pobočky múzea či gymnázia.

4. nov 2019 o 16:41 Mária Dudová-Bašistová

SABINOV. Pomyselné "turné" vedenia Prešovského kraja pokračuje. Ďalšia zastávka bola počas prvého novembrového pondelka v Sabinove. Išlo v poradí o siedme stretnutie priamo v regióne.

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský (KDH) sa v rámci svojich výjazdových rokovaní tentoraz stretol so zástupcami a starostami i primátormi Sabinovského okresu.

Spoločne analyzovali problémy tohto regiónu i hľadali ich riešenia.

Výsledkom je jasný. Takmer jednohlasne sa zhodujú, že najviac trápi cestná infraštruktúra. Do nej pôjde aj najviac financií.

Odliv do krajského mesta

Obyvatelia okresu Sabinov sa, prirodzene, v najväčšej miere prepravujú do krajského mesta.

Z toho vyplývajú i ďalšie skutočnosti.

Starostovia v rámci diskusie apelovali na problematické spoje i celkové prepojenie autobusovej a vlakovej dopravy.

„Sabinov je priľahlým okresom k Prešovu a trápia ho tie isté problémy ako ďalšie okresy. Sabinovský okres však o to viac, že je tu veľká migrácia ľudí práve do centrály kraja, do Prešova, zápchy, ktoré trápia ľudí a nedostatočná infraštruktúra v rámci zrekonštruovaných ciest či napojenia na diaľnicu,“ uznal na margo podnetov, ktoré odzneli, Milan Majerský.

„Sami vieme, že najväčšou boľačkou ľudí, ktorí žijú v tomto okrese, sú cesty. Chceme, aby boli kvalitné, aby spájali ľudí a tí sa mohli dostať - či už na východ, alebo na západ,“ konštatoval predseda.

Opravia zhruba šesť kilometrov úsekov

V tomto roku teda plánuje Prešovský kraj na cesty a opravy investovať celkovo 1,7 milióna eur.

Vlani šlo do okresu Sabinov na opravy havarijných úsekov celkovo 458-tisíc eur. Teraz je na pláne oprava približne šiestich kilometrov ciest.

Pôjde napríklad o úseky Sabinov – Jarovnice, Lipany – Krivany, Bodovce – Radvaj, Brezovica – prieťah obce, Krásna Lúka – Bajerovce.

Rekonštrukcia a rozšírenie cesty bude tiež v úseku Lipany – Lúčka.

Rovnako plánujú opravy mostov v Rožkovanoch a Krivanoch, osadenie spomaľovača pred mestom Sabinov a odstránenie problematických bodov na ceste Ražňany – Hermanovce.

Vylepšiť spojenie Levočského a Sabinovského okresu

Dočkajú sa aj cestujúci po úseku na Paršivej. Práve tu bude jedna z dosť výrazných investícií.

„Najväčšou investíciou bude tá do tzv. Paršivej, do cesty, ktorá prepája okres Sabinov a Levoču, aj keď väčšia časť cesty je v okrese Levoča. Sabinovčania totiž trvajú na tom, aby táto cesta bola zrekonštruovaná, keďže privádza ľudí do Levočského okresu a na diaľnicu,“ dodal Majerský.

O oprave tohto úseku sa hovorí už dlhodobo, vzhľadom na jeho aktuálny stav je rekonštrukcia už akútna.

Pripravujú pobočku múzea

Novinky sú tiež aj na kultúrnom poli.

Významným krokom v plánoch je zriadenie pobočky Krajského múzea, ktorá by sa nachádzala v Sabinove.

„Máme pred sebou veľkú výzvu. Priamo v piaristickom gymnáziu chceme zriadiť pobočku, aby aj časť kultúrnej inštitúcie bola v Sabinovskom okrese. Verím, že aj tento krok pomôže prilákať turistov a návštevníkov do tohto mesta,“ konštatoval Majerský.

Z týchto plánov má veľkú radosť primátor Sabinova Michal Repaský (nez.).

„Myslím, že to bude mať veľký edukačný význam, tešíme sa na to,“ uviedol primátor. Pokiaľ ide o čas otvorenia, počíta sa so začiatkom budúceho roka.

Čo bude ďalšie?

Plánované investície sú do už spomínanej cestnej siete. Rovnako zainvestujú napríklad aj do domova sociálnych služieb v Brezovičke.

Župa by taktiež mala dávať peniaze aj do svojich objektov.

Ako predseda Majerský potvrdil, do budov, ktoré spadajú pod kraj, „bude pravidelne investované“.

Pálčivým problémom je už spomínané nedostatočné prepojenie v rámci spojov, autobusovej dopravy i dopravy napojenej na ďalšie vlakové prepojenia.

Čo s tým?

„Zosúladiť v tak rozvetvenom a hornatom kraji kvalitnú autobusovú dopravu a prepojenie v rámci liniek je dosť zložité, ale v rámci úradu PSK a možnosti komunikácie s našimi dopravcami sa o to snažíme a budeme snažiť naďalej,“ potvrdil Majerský.

Tešiť sa môžu aj v Lipanoch

Súčasťou výjazdového rokovania bola i návšteva na Gymnáziu v Lipanoch.

Do tejto vzdelávacej inštitúcie by mala putovať investícia vo výške 65-tisíc eur. Financie budú investované do rekonštrukcie vstupného objektu, výmeny okien v budove pri SPŠ, zateplenia obvodového a strešného plášťa a vybavenia kuchyne.

Finančnú pomoc dostanú i ďalšie školy. Pre SOŠ podnikania a služieb v Lipanoch to bude 21-tisíc eur, pre Spojenú školu v Sabinove 32-tisíc eur.