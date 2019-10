Mama zavraždenej na proteste: Nebuďme ako ovce a nečakajme na ich omrvinky

Nahrávka Gorila znova prinútila obyvateľov k zhromaždeniam.

19. okt 2019 o 9:40 Mária Dudová-Bašistová

PREŠOV. Strašné poznania posledných dní opäť zmobilizovali Slovákov.

Námestia sa plnili po tom, čo sa na verejnosť dostali komunikácia z aplikácie Threema i nahrávka Gorila.

Spoločnosť je zdesená zo stavu štátu a fungovania moci, o čom domnienky potvrdila teraz spomínaná nahrávka.

Husovský: Má to zmysel

V rámci zapojených miest bola aj metropola Šariša. Prešovčania sa tu zišli na stretnutí „Prešov proti mafiánskemu štátu“.

Hoci krátko pred oficiálnym otvorením bolo prítomných len niekoľko ľudí, námestie pred Kostolom sv. Mikuláša sa postupne zaplnilo.

Hudobná taktovka patrila Martinovi Husovskému z kapely Komajota. Slová jeho piesne Ráno v novinách sa rozliehali okolím: „...slnko svieti vždy na všetkých, dobrých aj zlých.“

Hudobník vyjadril svoju plnú podporu: „Som rád, že sme sa tu zišli toľkí. Keby som neveril, že to má zmysel, tak tu nie som.“

Organizátor Richard Jánoš pripomenul dôležitosť zhromaždení, bez ktorých by vraždu novinára a jeho snúbenice nezačali vyšetrovať. Pospomínal aj na zhromaždenia z minulého roka, ktoré plnili prešovské námestie.

Obvinení prišli v podobe fotografií

Prítomní si vypočuli útržky z Gorily, aj o tom, že Fico má chuť na kolu či Haščák pokladá voliča za toho, ktorý „nič nevie a netuší“.

Mená, ktoré posledné obdobie skloňuje celé Slovensko, si počas zhromaždenia pozreli ľudia na zväčšených fotografiách.

Robert Fico, Marián Kočner, Jaroslav Haščák, Dobroslav Trnka i Monika Jankovská si vyslúžili piskot a nepokoj v dave.

Od mikrofónu zaznel aj príklad fungovania štátu na lokálnej úrovni, ktorým je poliklinika na Sekčove. Tá sa z krachujúcej stala veľmi prosperujúcou, za pomoci ľudí napojených na vládne štruktúry.

Matka zavraždenej: Zaujímajte sa, bojujte

Na zhromaždení nechýbala mama zavraždenej Martiny Kušnírovej. „Veľké ďakujem, že ste prišli.“

Sama si obliekla známe tričko s nápisom Fico chráni zlodejov. „Maťka s Jankom to chceli, ale nedožili sa tých tričiek, prišla im taška až po smrti,“ vysvetlila, ako symbolicky plní ich túžbu. Odmenou jej bol velikánsky potlesk.

Zaspomínala na tie mrazivé okamihy z februára minulého roka, keď prišla o dcéru i nastávajúceho zaťa. Apelovala na väčší záujem zo strany verejnosti.

„Chcela by som vás všetkých poprosiť, aby ste sa zaujímali o verejné dianie, o veci, ktoré sa tu teraz dejú, pretože aj Janko písal o všetkých tých kauzách, o tom, čo teraz vychádza na povrch a veľmi málo ľudí sa o to zaujímalo. On stále túžil po tom, aby sa ľudia viac zaujímali, aby viac čítali.“

Starými rodičmi sa už nestanú...

„Zaujímajte sa, bojuje, nejde o Martinku, Janka, ale o nás. Všetci, čo sú spomenutí v Gorile, v Threeme, nech sú spravodlivo potrestaní, pretože naši dvaja anjeličkovia za to draho zaplatili – svojimi životmi. My sme prišli o všetko. Mohli sme byť, ja a Kuciakovci, babka a dedko a bohužiaľ nemáme nič,“ lámal sa hlas zronenej matke.

„Nech nebudeme ako tie ovce, ktoré Fico a spol zahnali do košiara a my tam budeme poslušne čakať, koľko nám hodia omrviniek, aby sme boli radi, že nezdochneme od hladu.“

Odmenou jej bol obrovský potlesk.

V závere zaznela štátna hymna aj pieseň, už hymnická na týchto zhromaždeniach – Pocta Majakovskému od Roba Grigorova.