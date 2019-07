Cesta dlhá 2800 kilometrov: Po štvrťstoročí je loď opäť na Domaši

Bohemiu vítali stovky prítomných.

26. júl 2019 o 7:50 Mária Dudová-Bašistová

DOMAŠA. Loď je už na vode. To, čo bolo ešte pred rokmi len akýmsi prianím, sa počas posledného júlového štvrtka premenilo na realitu.

Do vôd Domaše sa vrátila po 26 rokoch výletná loď Bohemia. Po dlhej ceste z Prahy, ktorú začala v polovici máju, ju vítali stovky nadšených ľudí.

Zrezať, zbrúsiť

Posledný úsek cesty sprevádzali loď už i zvedaví nadšení diváci. Pôvodne avizovaný príchod sa mierne posunul, keďže lodi museli raziť cestu - niekde orezať strom, na ďalšom mieste odrezať z plota.

Majstrovstvo šoféra však v niektorých momentoch doslova fascinovalo. Posledných pár metrov, keď sa z hlavnej cesty loď blížila k vode, trvalo približne dve hodiny.

V okamihu, keď sa loď po prvýkrát dotkla hladiny, areálom sa ozýval mohutný potlesk, ktorým ju symbolicky privítali. Stalo sa tak po posledných 90 kilometroch, ktoré loď absolvovala po súši.

Následne ju so špeciálnym žeriavom preložili do vody Domaše, ktorá bola cieľom po 2800 kilometrovej dlhej ceste siedmimi krajinami Európy.

Optimizmus a dôvera sa vyplatili

Jedným z tých, ktorí sa priamo podieľali na návrate lode a o to viac sa tešil z jej návratu, bol starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ (nez.). V jej návrat veril.

„Myslím si, že je to zdar všetkých ľudí, ktorí sa o to pričinili. Počnúc jednotlivými aktivistami, ktorí upozornili na to, že loď na Domaši nie je, a končiac vládou Slovenskej republiky, ktorá nám poskytla financie. Všetkým týmto ľuďom patrí veľká vďaka, je to spoločné dielo mnohých ľudí,“ povedal na margo historickej chvíle Kapraľ.

Pár dní, kým začnú prvé plavby pre verejnosť

Loď už je vo vodách Domaše. Jej vykládka bola v časti Nová Kelča, kotviť bude v časti Dobrá. Teraz ju čaká počas najbližších dní montovanie častí, ktoré museli odstrániť kvôli prevozu.

„V čo najkratšom čase by sme chceli sprevádzkovať plavidlo tak, aby slúžilo verejnosti,“ uviedol starosta Kapraľ, pričom optimisticky dodal, žeby bol rád, keby to bolo najneskôr do troch dní.

Loď bude určená na okružné plavby.

„Zatiaľ z bodu A do bodu A, čiže z Dobrej na Dobrú, plavba by mala trvať približne hodinu a pätnásť minúť. Máme pripravený aj zaujímavý program na lodi. Volá sa to míľniky histórie vodnej nádrže v kontexte doby," konkretizoval starosta. Program by sa mal zamerať na mapovanie histórie a doby, keď vodná priehrada vznikala.

Kapitána už majú

Každá loď má svojho kapitána, rovnako aj Bohemia. Chýba jej už len posádka.

„Je problém zohnať posádku, lebo je problém s lodníkmi, keďže musia mať špeciálne papiere. To však riešime s dopravným úradom a verím, že sa nám to podarí v krátkej dobe vyriešiť,“ zaželal si Kapraľ.

Loď čaká ešte slávnostné požehnanie, ktoré bude v nedeľu 11. augusta, za účasti arcibiskupa Bernarda Bobera a v sprievode bohatého kultúrneho programu.