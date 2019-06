Záhradu umenia zaplavilo vyše 7-tisíc kresieb z celého sveta

Dĺžka výkresov bola viac ako kilometer.

7. jún 2019 o 7:59 Mária Dudová-Bašistová

PREŠOV. Rozprávočka moja naj dobyla svet. Na prvý pohľad „obyčajná“ výtvarná súťaž ďaleko prekročila hranice mesta, kraja i štátu.

Z iniciatívy dvoch zapálených ľudí - Janette Langovej a Jozefa Dorčáka - vyšlo výtvarné zápolenie, počas ktorého sa zapojili deti doslova z celého sveta.

Dúfali do dvoch tisíc

Súťaž Rozprávočka moja naj sa konala po štvrtýkrát. Kým po minulé roky rátali v stovkách, teraz už prišli zásielok tisícky.

Premiérový ročník priniesol 130 prác, o rok na to bolo približne 200. V treťom ročníku dostali vyše 900 prác. A tento ročník predčil očakávania. Poštári nestíhali nosiť poštu, museli si po ňu chodiť samotní organizátori. Prekročili hranicu sedemtisíc prác.

„S nádejou sme dúfali, že príde nejakých 1500 prác, ale toto číslo 7259 je úžasné, neuveriteľné,“ tešila sa Langová.

Ide o megaprojekt

V rámci súťaže zaznamenali dielka zo 16 krajín, z celkovo 836 organizácií. Nehľadali pritom umelcov.

„Chodili nám krásne listy z nemocníc, z detskej onkológie, špeciálnych škôl, keď nám pani učiteľky písali, že kresby možno nie sú na takej úrovni, ale sú tak úprimne od srdiečka pre nás vyrábané, že ich aj tak posielajú,“ vysvetlila Langová.

Ich hlavným cieľom bolo deti opäť motivovať k čítaniu a vyjadriť sa aj formou kresby.

„Išlo o to, aby prečítali, aby sa porozprávali a následne sa o tom vyjadrili.“ Organizačne to však bolo extrémne náročne, kedže to stálo na dvoch ľuďoch. „Megaprojekt na dvoch ľuďoch je nad naše úsilia,“ uviedla Janette Langová na margo spolupráce s Jozefom Dorčákom.

Nikam sa nezmestili

Že rozprávky stále pútajú, to dokazuje aj nevídaný úspech súťaže. Pri vernisáži sa nakoniec nikam nezmestili.

Práce vystavili v srdci Prešova, v Záhrade umenia. Pri inštalácii prác pomáhali žiaci zo ZŠ Kúpeľná, ktorá bola aktívnym spolupracovníkom a už počas trvania súťaže poskytla svoje priestory.

„Povedali sme si, že budeme pomáhať pri tejto súťaži. Je to veľmi pekná akcia a myslím si, že chytila za srdcia aj naše deti, ktoré sa jej zúčastňujú. Sú pre nich všetky práce inšpirujúce, vlastne im aj pomáhajú vrátiť sa do detstva," zhodnotila riaditeľka ZŠ Kúpeľná Eva Bilišňanská.

Pri príprave vernisáže sa aktívne zapojili aj dobrovoľníci z OZ Podaj ďalej.

„Bolo nám ľúto práce niekde uložiť, archivovať, chceli sme ich niekde ukázať, preto záhrada už minulý rok. Tento rok by sa asi nikde nedalo zmestiť, preto sme tu,“ vysvetlila Langová na margo výberu miesta.

Výkresy budú archivovať, taktiež by chceli ísť aj medzi tých, ktorí sa s kresbami delili. „Určite aj nemocniční oddelenia, chceli by sme navštíviť.“

Primátorka: To bude rekord v počte doručených výkresov

Počasie vernisáži prialo. Práce doslova zaplavili celý priestor. Prechádzali sa malí, veľkí a všetci obdivovali kreativitu a talent detí z celého sveta.

Záštitu nad podujatím prevzala po druhýkrát primátorka Andrea Turčanová.

„Teším sa, že sa podaril určite slovenský rekord v počte doručených výkresov, teším sa, že deti z rôznych krajín sa rozhodli maľovať svoju obľúbenú rozprávku a posielať svoje výkresy priamo k nám, do Prešova,“ tešila sa primátorka.

„Nikto z nás si možno neuvedomuje, aké náročné je pripraviť takúto súťaž, je tam obrovské množstvo práce,“ konštatovala na margo otvárania obálok i hodnotenia. Ako návrh do budúcnosti predniesla, žeby to mohlo raz byť aj vo forme prezentácie, kde by boli skenované výkresy premietané.

Aj oceňovali

V rámci kvanta prác vybrali tiež pár, ktoré ocenili. V porote boli pedagógovia, umelci, ktorí mali výber skutočne náročný.

V kategórii I. – materské školy si 1. miesto odniesla Simona Flikingerová z MŠ Západná Bratislava.

V II. Kategórii – 1. stupeň ZŠ zabodovala na prvej priečke Emma Vargová zo Súkromnej ZUŠ Komenského v Michalovciach.

V III. Kategórii – 2. stupeň ZŠ získala prvenstvo Olga Fedunyshyn z ukrajinskej školy.

Dostanú sa medzi rekordy?

Dĺžku vystavených prác merali, chcú zabojovať o záznam do Slovenskej knihy rekordov. Finálna dĺžka bola 1378 metrov. A to meranú dĺžku tvorili výkresy zoradené v štyroch radoch vedľa seba.

„Keby sme uložili výkres vedľa výkresu, tak si myslím, žeby to bolo asi 5 kilometrov, tak sme to približne prepočítali. Ale to by bolo náročné, asi by sme museli ísť na diaľnicu do Košíc,“ smiala sa Langová, ktorá však dúfa, že v knihe rekordov by sa mohli objaviť.

„Som strašne dojatá, je to úžasné,“ dodala s vďačným úsmevom a slzami v očiach.