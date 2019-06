Prešov nepodal prihlášku do súťaže, hokej v meste zrejme končí

Labuťou piesňou HC Prešov bola s najväčšou pravdepodobnosťou baráž proti Leviciam.

4. jún 2019 o 18:44 Jakub Bobovič

PREŠOV. Čierny scenár sa zrejme naplní. To, čo už dlho viselo vo vzduchu, sa napokon stáva realitou.



Prešov nepodal prihlášku do druhej ligy a je zrejmé, že to značí zánik hokejového klubu.



Aká bola vlastne sezóna prešovských hokejistov vo zvolenskom azyle a kde možno hľadať príčiny úpadku?