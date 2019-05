Ondrej Kandráč: Na východe sú ľudia viac rodinne založení

Najkrajšie sú pre neho východniarky, doma má nádhernú manželku.

31. máj 2019

Ondrej Kandráč so svojou mamkou Monikou.

Krásna Lúka, obec v Sabinovskom okrese, je vaším rodiskom. S tým, žeby ste svoje rodisko a východniarske korene zapreli, sme sa u vás ešte nikdy nestretli.

Som neuveriteľne hrdý na to, že som východniar. Som hrdý na to všetko, čo nás nejakým spôsobom charakterizuje, nás východniarov.

Veľmi si cením zmysel pre povinnosť, ale hlavne úctu voči rodine, ktorá je na východnom Slovensku silne zakorenená.

My sme tu veľmi rodinne založení ľudia. Keď cestujem a koncertujem pre krajanov, či už to bolo v Austrálii, alebo v Spojených štátoch, tak vždy, keď som sa stretol s východniarmi, automaticky začali rozprávať východniarsky.

Takže aj za hranicami sa môžete porozprávať po našom?

Samozrejme, hociktorým z tých našich slávnych angloamerických jazykov, plynule hovoria po„anglicky“, čiže po rusínsky, a kontinuálne prejdú do francúzštiny, čiže zemplínčiny, spištiny či goralčiny.

To je taká tá veľkosť, čo nás spája.

Keď sme sa bavili na tému domov, tak vždy opakovali, že v zahraničí sa im darí možno viacej, ako by sa im darilo, keby boli na Slovensku, majú sa lepšie ekonomicky, môžu si dopriať, ale chýba ten pocit domova, rodiny a akcií ako sú Vianoce, Veľká Noc, rodinné oslavy, svadby.

V zahraničí si to vedia vážiť, ale vieme si to vážiť aj my tu doma na Slovensku?

Pravdou je, že nie sme taká veľká krajina ako iné štáty, ktoré sa prejde lietadlom za niekoľko hodín z východného na západné pobrežie.

Preto nie je dôvod na nejaké extra veľké delenie.

Ja si vážim rovnako Stredoslováka, ľudí z južného či západného Slovenska, nikdy som ich nekategorizoval.

Aj keď je pravda, ako hovorí jeden rusínsky citát: „De ša ptašok vyľahne, tam joho i ťahne“. Odkiaľ človek pochádza, odtiaľ mu budú tí ľudia z jeho okolia najbližší, to je úplne prirodzené.

Nevnímate však toto delenie intenzívnejšie pri svojom cestovaní cez celú krajinu?

Sme taká malá krajina, že nejaké delenie voči iným regiónom je absolútne nezmyselné a nie je namieste.

Som hrdý na to, že som východniar, hrdý na svoje korene, na všetko, čo ma vyformovalo, ale takisto som hrdý na to, že som obyvateľom Slovenska, lebo si neviem predstaviť, kde inde ako na Slovensku by som mohol s takou chuťou a radosťou hrdo spievať tie naše slovenské ľudovky.

Predsa len, prezraďte, nestretli ste sa v Bratislave s poznámkami na to, odkiaľ ste prišli?