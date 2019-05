Vodiči idú do štrajku, v piatok čakajú Prešovčanov problémy s MHD

Situáciu bude monitorovať i krízový štáb.

30. máj 2019 o 16:28 Mária Dudová-Bašistová

PREŠOV. Posledný májový piatok čaká Prešovčanov mimoriadna situácia. Do práce, školy, do nemocnice či kamkoľvek v meste budú mať problém dopraviť sa.

Dopravný podnik mesta Prešov tlmočil verejnosti na záver týždňa ostrý štrajk.

Dopravca sa nedohodol s odborármi v otázke zvyšovania miezd.

Chcú zvýšenie o euro

„Štrajk je už vyvrcholením rokovaní. Požiadavky boli nad možnosti akciovej spoločnosti,“ vysvetlil Peter Janus, riaditeľ Dopravného podniku mesta Prešov, a. s.

Reálne ponuky zo strany dopravcu by podľa riaditeľa boli stanovené.

„Maximálny možný je 10 % nárast priemernej mzdy, to jest 40 centov na hodinu." Požiadavka zo strany odborárov je však 25 % nárast priemernej mzdy, teda 1 euro do tarifnej mzdy.

Ide pritom o navýšenie mzdy o 0,70 eur na hodinu od 1. júla a o 0,30 eur od januára budúceho roku. Pre tento rok by sa tak museli zvýšiť náklady od 500-tisíc eur, pričom budúci rok by boli už o 1,4 milióna eur vyššie.

Štrajk od rána

Napriek viacerým rokovaniam však k dohodne nedošlo. Piatok 31. mája tak bude v Prešove ostrý štrajk, ktorý potrvá od 4.00 do 24.00 hod.

„Máme oznámenie o ostrom štrajku od 4. hodiny, už ranná výprava nebude zabezpečená v štandardnom režime,“ konkretizoval Janus.

Gro liniek, ktoré budú celodenne premávať, sa zamerajú na dopravu do nemocníc a zdravotníckych zariadení a detí do školy.

„Ostatné linky budú výrazne obmedzené, interval nebude 15-20 minút, ale predĺži sa na hodinu, hodinu a pol,“ uviedol Janus.

Závislí od vodičov

V Dopravnom podniku majú aktuálne 190 vodičov, ktorí pracujú na zmeny, pričom denne ich je v práci okolo 130.

V piatok by však podľa predbežných informácií riaditeľa dopravného podniku mali šoférovať len tridsiati.

„Stále riešime možnosť zapojenia vodičov, bude to podľa personálnych kapacít.“ Jednania prebiehali ešte aj v priebehu štvrtkového popoludnia, predpokladalo sa, že budú prebiehať i v piatok.

Pomoc od dispečingu

Harmonogram vypravených trolejbusov je priebežne aktualizovaný, závislý od toho, ako sa situácia vyvíja, koľko vodičov sa štrajku nezapája.

Všetko však je priebežne aktualizované. Ako uviedol riaditeľ dopravného podniku, verejnosť budú informovať nielen na webových stránkach dopravného podniku, ale aj na webových stránkach mesta a sociálnych sieťach.

Plne budú k dispozícii ľudia na dispečingu, ktorí budú občanov informovať o tom, ktoré linky, v akých časoch budú premávať.

„Ospravedlňujeme sa, že spôsobíme ľuďom takéto problémy,“ uviedol Janus.

Vytvorili krízový štáb

V rámci celej situácie je aktívne zapojená i radnica.

„Mesto malo veľký záujem, aby sa predišlo štrajku. Záujem mesta tam určite je, boli sme prítomní na rokovaniach,“ uviedol viceprimátor mesta Vladimír Feľbaba.

Ako konštatoval, podklady od riaditeľa dopravného podniku prerokovali už na stredajšej mestskej rade, následne chcú o nich rokovať na finančnej komisii i na mestskom zastupiteľstve.

Či by však mohlo dôjsť k nárastu miezd, to už viceprimátor nepotvrdil.

„Mesto nechce ísť do garancií, podlieha to mestskému zastupiteľstvu, je to proces, diskusia, v tejto chvíli je veľmi ťažké povedať, kde zdroje nájdeme a ako budeme postupovať,“ povedal Feľbaba.

„Mestský rozpočet nevieme nafúknuť a občania by nemali v tomto prípade byť rukojemníkmi,“ uviedol viceprimátor, podľa ktorého najlepšou možnosťou je rokovať a hľadať riešenia.

V piatok by počas štrajku mali byť posilnené aj policajné hliadky, ktoré by v prípade potreby koordinovali dopravu, keďže sa počíta s ešte zhoršením kolón v meste.

„Mesto je pripravené na krízový scenár, vytvorili sme krízový štáb, ktorý má za cieľ monitorovať situáciu, ktorá zajtra bude,“ uviedol Feľbaba. Cieľom je, aby bola doprava plynulá.

Informácie o vykonávaných spojoch budú priebežne aktualizované na stránke www.dpmp.sk a prístupné na telefónnych číslach 051/ 7470 204, 7470 268, 7470 209.