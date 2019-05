Prešovská hudobná jar prilákala už aj Bratislavčanov či Ružomberčanov

Fantastické koncerty si v srdci Šariša vychutnávajú stovky milovníkov dobrej hudby.

22. máj 2019 o 9:13 Mária Dudová-Bašistová

PREŠOV. Prešovská hudobná jar, ktorá tento rok slávi svoje 60. narodeniny, je v plnom prúde. Jeden z koncertov priniesol aj vystúpenie klavírneho virtuóza Jozefa Hollého.

Dal zo seba absolútne maximum

Jozef Hollý sa po minuloročnom koncerte v Scale tentoraz predstavil koncertom v sále PKO Čierny orol, aj spolu so sláčikovým kvartetom. Cítil rozdiel v priestore či v publiku?

„V každom priestore je to inak. Ak je miestnosť klubová, tam je prirodzene atmosféra automaticky vyhrotená, ľudia reagujú. Ale čím klasickejší, honosnejší priestor, tým pádom aj ľudia sa tak správajú. Tu, napriek tomu, že je to majestátny priestor, tak boli ľudia veľmi spontánni,“ veľmi pozitívne hodnotil klavirista prešovské publikum, ktoré podľa neho perfektne reagovalo.

„V tomto priestore som to možno až tak nečakal,“ priznal.

Piesne vyberá sám

Počas koncertu odznelo 19 piesní. Repertoár je vyslovene v rukách klavírneho majstra.

„Spočíva to v tom, či hrám sám, s kapelou, aké nástroje mám k dispozícii. Vždy si sadnem a premýšľam, aký koncert som tam mal, v tom ktorom meste, aby to nebol čisto rovnaký program,“ vysvetlil Hollý.

Ak by sa vraj aj stalo, žeby prostredie nebolo akusticky úplne dokonalé, na výkone to nič nemení.

„Idem s rešpektom, veľmi opatrne, aby to bolo dobre nazvučené. Ale vždy tvrdím, že energia od ľudí, od nás, vždy dokáže nejako zatieniť aj technické problémy, ak nejaké boli.“ Podľa neho vždy samotný koncert tvoria publikum aj dané prostredie.

Vyčerpaný, ale príjemne

Po prešovskom koncerte Jozefa Hollého čakala ešte dlhá autogramiáda a fotenie. Úsmev mu však z tváre nemizol.

„Dnes je to zvláštne. Niekedy som veľmi, veľmi vyčerpaný. Aj dnes som, ale veľmi pozitívne vyčerpaný,“ prezradil s úsmevom.

Únava je úplne na mieste – na pódiu podal výkon v podobe dvojhodinového hrania takmer bez prestávky. Otázne je, či po takej dobe neprídu kŕče v rukách.

„Pri mojich koncertoch je to už náročné, lebo ja to s energiou idem aj trošku silou. Nemal by som, ak by som chcel v kľude hrať, radšej nech ide nejaký tón mimo, ale nech si to užívam, nech tam je tá energia. Dávam zo seba viac, niekedy človek viac tlačí,“ povedal na margo svojho hrania.

Fanklub z celého Slovenska: V Prešove je super publikum

Medzi fanúšikmi sme stretli nielen Prešovčanov, ale aj cezpoľných. A dokonca z druhej strany Slovenska. Na koncert do Prešova si to namierila aj štvorica dám z Ružomberka, Dolného Kubína a Bratislavy.

Takto chodievajú na koncerty po celom Slovensku, v Prešove však mali premiéru.

„Bola tu nádherná atmosféra. Vynikajúce publikum, prajné, spontánne. A tá prekrásna sála. A hlavne vynikajúci zvuk. Nevieme, či zvukárom alebo prostredím, ale bolo to skvelé,“ zhodli sa dámy.

Veľmi si chválili nielen klaviristu, ktorý vraj „cibrí hudobný vkus“, ale aj publikum.

„Potlesk bol najkrajší, aký sme doteraz počuli, krásne zosúladený,“ zhodli sa jednohlasne ženy, ktoré si prešli už celé turné koncertov.

V Prešove si stihli pozrieť aj jeho krásy, vraj je u nás naj-krajšie námestie.

„Ale hlavne tí ľudia, tá atmosféra, to je skvelé,“ dodali s úsmevom.

Ďalší koncert v rámci 60. ročníka Prešovskej hudobnej jari bude v stredu 22. mája o 19.00 hod. v podaní tiež jubilujúceho telesa T.O.P. Big band.