V novom akvaparku sa budú kúpať už v lete

Budova už stojí, rovnako sú hotové aj prvé tobogany.

28. mar 2019 o 10:41 Mária Pihuličová

LIPANY. Vodný raj, na ktorý sa čaká v šarišskom regióne už roky, sa postupne stáva skutočnosťou.

Akvapark v Lipanoch sa postupne buduje, prvé bazény by mali byť v prevádzke už počas nasledujúceho leta. Následne bude dobudovaná ďalšia časť akvaparku, už s celoročnou prevádzkou.

Odkladanie z roka na rok

O tom, že by Lipany mali mať akvapark, sa začalo hovoriť už v roku 2005. Už vtedy sa začali procesy ohľadom prípravy geotermálneho vrtu i zisťovania jeho možností i určovaním podmienok predaja.

Nasledovali roky, ktoré sa niesli v duchu plánov, výberov investora, následných diskusií, komplikácií i mnohých ďalších skutočností, po ktorých stále ostával na pripravenom mieste len termálny vrt.

V roku 2014 bolo avizované, že do konca júna budú ukončené vonkajšie bazény. Nestalo sa tak, vtedajší investor Pharmacy plus, spol. s r. o., do tohto termínu práce ukončiť nemohol, keďže s nimi ani nezačal. Nasledovali ďalšie fázy vypovedania zmluvy a hľadania nového investora.

Toho mesto Lipany našlo v máji v roku 2016. Bol ním podnikateľ Machnik, poľský investor, ktorý je na Slovensku registrovaný s firmou Machjan Slovakia. Jeho vstup do realizácie akvaparku následne konečne naštartoval celý proces.

S predĺžením termínu nebol problém

Aktuálne na mieste termálneho vrtu už stojí budova celoročnej prevádzky a pracuje sa tiež na základoch pre budúce wellness.

Termín na vybudovanie letnej prevádzky uplynul v novembri minulého roka. Preto ho mesto následne predĺžilo. A bez problémov.

„Zmluva je prísne viazaná, ale chceli sme ju predĺžiť aj z iniciatívy poslancov, lebo bolo vidieť progres,“ vysvetlil primátor mesta Lipany Vladimír Jánošík (Smer-SD) fakt, že termín predĺžili o rok. Dôkazom bol pracovný zápal a viditeľné kroky pri budovaní stavby.

Prvé bazény by mali byť k dispozícii v lete

Momentálne je na mieste čulý pracovný ruch.

Predpokladá sa, že v čase vybudovania akvaparku by malo nájsť prácu približne 50 ľudí.

„V tejto lokalite by sme chceli vybudovať centrum cestovného ruchu. Akvapark bude srdce a tepny budú ďalšie projekty, ktorými chceme pozdvihnúť región,“ uviedol primátor.

Mali by nimi byť napríklad plánovaná cyklotrasa či amfiteáter, ktorý by tam mohol v budúcnosti vyrásť.

Symbolické srdce akvaparku by mohlo začať tĺcť už začiatkom tohto leta.

„To, čo investor predložil, je, že by chcel v lete spustiť štyri bazény a tobogany, ktoré sú vybudované. K tomu bude prislúchať servis, teda šatne, hotová by mala byť aj menšia reštaurácia,“ konkretizoval Jánošík.

V druhej fáze, počas ďalších 30 mesiacov, by mala byť hotová výstavba celoročnej prevádzky.

Predpokladá sa, že sa v rámci celého akvaparku preinvestuje staviteľ približne 8 miliónov eur.