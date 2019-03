Novinka v pochovávaní: Namiesto mramoru zelené hroby

Iný spôsob ukladania pozostatkov mŕtvych by chceli zaviesť aj na novom mestskom cintoríne.

27. mar 2019 o 15:25 Mária Pihuličová

PREŠOV. Novinku vo forme pochovávania by chceli priniesť do Prešova.

Možnosti sa otvorili v rámci nového mestského cintorína, ktorý ponúka pre túto myšlienku priestor.

Práve tu by mohli ľudia pochovať svojich pozostalých aj vo forme tzv. „zelených hrobov“.

Ide o symbolický návrat ku koreňom, ktorý zároveň kladie veľký dôraz aj na ekologickosť a šetrenie i ochranu životného prostredia.

Prvý cintorín vo Zvolene

Už pri plánoch a tvorbe mestského cintorína na Šváboch sa počítalo s tým, že by tam mohol vzniknúť priestor aj pre tzv. zelené hroby.

Ide o myšlienku pochovávania, ktoré by malo byť alternatívou ku klasickému pochovávaniu do truhly, s kamenným pomníkom na hrobe.

Pri zelenom hrobe by bolo telo pozostalého spopolnené. Následne by sa popol uložil do „urny“, ktorá by bola vytvorená z rozložiteľného materiálu.

Takéto pochovávanie už funguje v Česku, na Slovensku je prvou lastovičkou Zvolen.

Na začiatku otázka: Kto sa postará o naše hroby?

Otázkou prírodného pohrebníctva sa intenzívne zaoberá Monika Suchánska, spoluzakladateľka združenia Ku koreňom.

Tá sa s touto formou stretla ešte na vysokej škole, počas štúdia antropológie.

„Na cintoríne to nemusí byť len hŕba mramoru, môže to vyzerať aj inak,“ zdôraznila Suchánska.

Ako spomenula, na začiatku stála osobná skúsenosť jedného správcu cintorína, ktorý si vypočul rozhovor dvoch starých žien. Tie sa rozprávali o tom, kto sa bude starať po ich smrti o hroby, keďže majú deti aj vnúčatá vo svete a hroby nebude mať kto udržiavať.

Z toho skrsla u spomínaného správcu myšlienka, že keby hroby v terajšej podobe neexistovali, tak by sa ľudia nemuseli báť o ich chátranie. Tak vznikol nápad cintorína, kde náhrobky jednoducho nebudú.