V krojoch a s harmonikou volili vo Veľkom Šariši

Pred odovzdaním hlasov si zaspievali i zatancovali.

16. mar 2019 o 18:35 Mária Pihuličová

VEĽKÝ ŠARIŠ. Veselo mali počas sobotňajších volieb vo Veľkom Šariši (okr. Prešov). Svoje voličské právo prišli využiť aj členovia tamojšej folklórnej skupiny Šariske gavaľire.

Páni a jedna dáma rozospievali i roztancovali prítomných ešte pred vstupom do volebnej miestnosti.

Volilo sa tak v príjemnej a radostnej atmosfére.

Na voľby utekajú aj po akcii

Na to, žeby voľby vynechali, folkloristi ani nemyslia.

"Zúčastňujeme sa každých volieb, je to naša povinnosť. A tešíme sa aj z toho, že sme konečne mohli byť spolu, tak ideme voliť," prezradil jeden z členov Dušan Lukáč.

Voliť v kroji neboli prvýkrát, naopak, u nich je to takmer tradícia.

"Vždy tie voľby vychádzajú v sobotu a my vtedy niekde spievame alebo máme akcie, tak sa snažíme stihnúť to ešte pred akciou, ale aj po nej," zaspomínal Dušan Lukáč na situáciu, keď už boli voliť aj krátko pred desiatou.

Na poslednú chvíľu naháňali šoféra, ale predsa to stihli a odvolili.

Sú pýchou mesta

Šarišske gavaľire, to je partia veselých spevavých mužov. Ako sa však dostala medzi nich dostala jediná dáma?

"Pretože mám medzi nimi aj ja svojho gavaľira. A pretože by bolo jemu smutno, aj mne samej doma, tak spievame obidvaja a je to o to veselšie, spoločne si aj pri práci zaspievame," prezradila s úsmevom Ľubica Hupcejová.

Tá folklórom žije celý život.

"Veľmi sa mi to už odmalička páčilo, folklór mám v krvi asi po rodičoch, tiež po dedkovi, babke," prezradila Ľubica, ktorá pôsobí ako učiteľka v materskej škôlke a aj tam si s deťmi často a rada zaspieva.

Hrdý je na Šarišskich gavaľiroch i primátor Veľkého Šariša Viliam Kall.

"Sú takmer na každom našom kultúrnom podujatí a vytvárame im dá sa povedať veľmi dobré podmienky. Som veľmi rád, že ich dobrá nálada sa prenáša všade, ako aj dnes napríklad na tieto volebné miestnosti," povedal primátor, ktorého za spevu piesní, napríklad i Ej dumala moja mac, stihla ženská časť folklórneho zoskupenia aj povykrúcať.

