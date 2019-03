V Brežanoch sú v okrskovej volebnej komisii traja členovia jednej rodiny

Ľudia v obci majú záujem o veci verejné, hovorí starostka.

16. mar 2019 o 11:37 TASR

BREŽANY. V obci Brežany v okrese Prešov majú v okrskovej volebnej komisii troch členov jednej rodiny.

V komisii sú traja členovia z jednej rodiny

Aj keď sú malou obcou, ľudia majú záujem o veci verejné, uviedla starostka obce Mária Gumanová.

"Záleží to od toho, aké sú voľby. Ak sú komunálne voľby, tak vtedy je dosť vysoká účasť voličov. Pri prezidentských je to kedy ako. Ľudia sa viac zaujímajú o voľby ako v minulosti. Je to podľa mňa politikou, tým, čo ponúkajú jednotlivé strany, kandidáti, ich programy. Prvý raz máme v komisii troch členov z jednej rodiny. Je vecou politickej strany, ak nominuje do komisie svojho člena. Nominovali troch z jednej rodiny, strany o sebe navzájom nevedia," uviedla pre TASR starostka obce Brežany Mária Gumanová.

Študent práva očakáva od hlavy štátu reprezentáciu doma i v zahraničí

Študent práva Igor Grejták je v okrskovej volebnej komisii prvý raz.

"Myslím si, že aby mohlo dochádzať k spravodlivému priebehu volieb, tak by mali byť v komisiách aj mladí ľudia. Osobne sa mi nepáči, ako sa na Slovensku dostáva do popredia populizmus. Ľudia majú veľké očakávania. Dostávajú sa do popredia právomoci prezidenta, ktoré nemá. V prvom rade od hlavy štátu očakávam reprezentáciu doma i v zahraničí, potom spravodlivé ustanovenie orgánov, hlavne teraz, keď bude voľba prokurátora a voľba ústavných sudcov," povedal Grejták, ktorý je v komisii spolu s rodičmi.

Obec Brežany má v súčasnosti 180 obyvateľov a ročne hospodári so 40.000 eurami.

"Priority máme, len všetko stojí a padá na peniazoch, ale po trošku stále niečo robíme a opravujeme. Hlavnou prioritou je opraviť most k minerálnemu prameňu a ku Kostolu sv. Lukáša, lebo je to Národná kultúrna pamiatka," dodala Gumanová.