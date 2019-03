Samantha Fox príde na Slovensko, vystúpi na Nestville Open Feste

Anglická hviezda pódií zažiari v Hniezdnom.

8. mar 2019 o 10:46 Michal Frank

Samantha Fox to tento rok rozbalí na festivale v Hniezdnom.(Zdroj: Instagram S. F. )

Veľa hudby a zábavy, zvučné mená, program pre celú rodinu. To je Nestville Open Fest, ktorý už po ôsmy raz otvorí leto v malebnej obci Hniezdne v okrese Stará Ľubovňa.

Festival sa bude konať 28. a 29. júna a jeho organizátori už hlásia prvé mená. A hneď ťažkého kalibru.

Príde idol 80. rokov

Jedným z headlinerov festivalu Nestville Open Fest 2019 bude anglická speváčka Samantha Fox. Plagáty niekdajšieho idolu chlapcov a chlapov zdobili nejednu stenu. Samantha Fox je stále na scéne a príde potvrdiť svoje kvality do Hniezdneho.

Hudobnú kariéru odštartovala v roku 1986 singlom Touch Me (I Want Your Body).

Nesmrteľný megahit sa vo svojej ére vyšplhal na čelo rebríčkov v 17 krajinách. Pieseň je dodnes žiadaná, odznela vo filmoch a televíznych šou, slovenskí diváci si ju pamätajú v nezabudnuteľnom podaní Andreja Bičana.

Na filmovom i televíznom plátne sa veľakrát objavila aj samotná aktérka tohto hitu. Ten odštartoval superhviezdnu kariéru.

Samantha Fox bola tiež modelkou, najfotografovanejšou britskou ženou v 80. rokoch. A jej fotky „hore bez“ sú dodnes povestné.

S Hudbou Vesmírnou i Miro Jaroš

Samantha Fox nie je jediné zvučné meno podujatia Nestville Open Fest 2019. Festival je určený všetkým vekovým kategóriám.

Tých najmenších poteší program s momentálne najúspešnejším slovenským interpretom tvoriacim pre deti – Mirom Jarošom.

Ďalším zvučným menom z domácich končín je zoskupenie S Hudbou Vesmírnou.

Preslávilo sa moderovaním folkloristickej televíznej šou Zem spieva, internetovým superhitom Je nám teplo a ďalšími piesňami, na ktoré klikajú státisíce fanúšikov. Zažiť skupinu S Hudbou Vesmírnou naživo bude pre ľudí mimoriadny zážitok.

Účasť na Nestville Open Feste potvrdila slovenská stálica Gladiator či praví rockeri No Control. Prídu aj obe Simy - hviezda slovenského hip-hopu SIMA i hviezda slovenskej pop-music Sima Martausová.

Organizátori majú v talóne aj ďalšie mená rôznych žánrov, ako aj mnohé sprievodné programy a atrakcie. Už zverejnení interpreti sú zárukou skvelej šou a zábavy, program dvojdňovej open-air akcie v malebnom prostredí obce Hniezdne pri Starej Ľubovni ale bude oveľa bohatší.

Nestville Open Fest 2019 je jedno z najväčších podujatí na východnom Slovensku. Predpredaj lístkov na tento multižánrový kultúrno-zábavný festival už začal.

Lístky za výhodné ceny zakúpite na stránke Ticketportal.

Nestville Open Fest sa uskutoční už po ôsmy raz. V minulosti sa na tomto podujatí predstavili napríklad Jean Claude van Damme, Boney M, Rednex či celá špička slovenskej a českej hudobnej scény, napríklad IMT Smile, Horkýže Slíže, Lucie Bílá, Rytmus, Tublatanka, Kandráčovci a mnohí ďalší.

Malebná dedinka Hniezdne – kráľovstvo hudby a zábavy

Jediná akcia svojho druhu v regióne severný Spiš sa koná v jedinečnom Nestville Parku, expozícii liehovarníctva a tradičných ľudových remesiel.

Názov Nestville Park vznikol spojením slov „nest“ (hniezdo) a „ville“ (village, dedina) – teda v plnom preklade Hniezdne.

Malebná dedinka sa nachádza len 5 km západne od Starej Ľubovne. V okolí je množstvo turistických atrakcií. V minulosti bolo Hniezdne najmenším kráľovským mestom Uhorska a každoročne sa začiatkom leta počas Nestville Open Festu mení na kráľovstvo zábavy, hudby a kultúry.

Festival sa bude konať počas dvoch dní, 28. 6. (piatok) a 29. 6. (sobota) v Nestville Park v Hniezdnom.