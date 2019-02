Kedy v Prešove bude severný obchvat? Pýtame sa kompetentných

Kedy v Prešove bude severný obchvat? Pýtame sa kompetentných

Osem krajov, osem županov, osem diskusných podujatí s názvom Stretnutie so županom. Začali sme v Žiline.

26. feb 2019 o 9:35 Michal Trško, Mária Pihuličová, Mario Hudák, redakcia týždenníkov MY

Týždenníky MY vydavateľstva Petit Press a.s. v spolupráci s komunikačnou agentúrou M KREO pripravili sériu diskusií s vrcholnými predstaviteľmi ôsmich samosprávnych krajov.

Pokračujeme v Prešove, kde bude v utorok 26. februára debatovať s prešovským županom Milanom Majerským štvorica diskusných partnerov.

Diskusiu moderuje vedúci obsahu týždenníkov MY, Peter Vavro.

Témy stretnutia so županom v Prešove

Kedy bude severný obchvat v Prešove?

Integrovaná doprava v kraji

Ľudské zdroje v regióne

Minúta po minúte so Stretnutia so županom

10.46 O príklade pracovného zaradenia hovorí Peter Blaas – Business Development Director, Antik Telecom.

"U nás sa robotnícke pozície prelínajú s vývojarskými pozíciami. Často sa ľudia z pozície na dostanú na manažérsky post.

Máme však nedostatok kapacít pre stavebné práce, jediná vec, ktorú sme nerobili, sú výkopové práce. Kapacita na stavebné práce je veľmi obmedzená. Dnes asi všetci komunikační operátori stavajú po celom Slovensku.

Začali sme minulý rok pilotný projekt. V spolupráci s komunitnými pracovníkmi v Dobšinej sme vytvorili dva nové tímy pracovníkov, ktoré pre nás kopú optické siete. Boli sme schopní realizovať viac prác ako v minulosti.

Nejde o peniaze, ale nemáte ľudí, ktorí sú schopní to robiť. Máme obrovskú nezamestnanosť."

10.41 Aké je duálne vzdelávanie v praxi? Je záujem študovať aj remeslá?

"Problém je aj vtom, že veľká časť chce byť absolventom gymnázií. A tie určite nechcem zaznávať, máloktorí gymnazisti sú na úrade práce. Ale potom sú žiaci, ktorí by sa hodili viac na inú školu. Platí, že remeslo aj dnes, v 21. storočí, má zlaté dno. Murár povie dnes, že nemá kedy ísť na dovolenku v lete, lebo má toľko zákaziek a zarobí 3-4 - tisíc v čistom. Ak niečo chcete prerábať, je s tým veľký problém. Na trhu ich niet, čaká sa aj 2-3 týždne. Ľudia dokážu za dobrú robotu dať aj väčšie peniaze," opísal situáciu Majerský.

10.35 Stále v spoločnosti rezonuje aj spojenie duálne vzdelávanie. "My sa zameriavame intenzívne na duálne vzdelávanie. Ide o to, aby sa negenerovali žiaci pre školy, ale pre trh práce. Dnes majú firmy požiadavky na 800 žiakov na duálne vzdelávanie."

Peter Blaas – Business Development Director, Antik Telecom. (zdroj: Mário Hudák)

10.32 Moderátor Peter Vavro obracia pozornosť aj k otázke rušenia škôl v kraji. "9069 miest chceli obsadiť školy, ale iba 6316 stoličiek sme mohli poskytnúť. A tu dochádzalo k bojom o miesta, stoličky. A my rozhodujeme aj o verejných, aj o neverejných školách. Po pripomienkovom konaní sme pre jednotlivé školy dostali navýšenie o 202 miest," vysvetľuje Milan Majerský.

"Prichádza určitá racionalizácia, kedysi boli v 80. rokoch stavané školy pre 600 - 700 žiakov, boli to silné ročníky. Dnes je tomu inak, ale škola musí byť vykurovaná aj pre 200 žiakov," argumentuje Majerský.

Ladislav Bačenko – vedúci Investičného odboru Prešov, Národná diaľničná spoločnosť. (zdroj: Mário Hudák)

10.27 "Verím aj kolegom na útvare hodnoty za peniaze. Trošku mi vadí, že prichádzajú trošku neskoro do procesu realizácie. Vraciame sa, keď už sú papiere na stave. Momentálne máme 8 variant v rámci realizácie preložky I/68. Roky 2022 a 2024 sú absolútne reálne," hovorí Bačenko.

Ako sa odbremení doprava, keď sa spustí severný obchvat, koľko ľudia ušetria?

"Je to veľmi variabilná vec, ale tie naše predpoklady, ktoré máme, rozprávame o 15 - 17-tisíc áut, ktoré my dáme z tejto siete preč. Každý, kto je šofér, vie si predstaviť, keď dáte von autá a keď dáte von kamióny," vysvetľuje Bačenko.

Župan Milan Majerský (vľavo) a Peter Vavro. (zdroj: )

10.23 Ďalším diskutujúcim je Ladislav Bačenko, vedúci Investičného odboru Prešov, Národná diaľničná spoločnosť. Ako on vidí otázku obchvatov v okolí Prešova? "Cesty sú život. Pri otázke 1. etapy severného obchvatu Prešova súťažíme o zhotoviteľa stavby. Je to v stave, že súťažíme o kritériá a predpokladáme, že do 2 - 3 mesiacov dôjde k ukončeniu tendra, podpisu zmluvy. Našou víziou je, aby sme v otázke severného obchvatu začali v druhej polovici tohto roku."

10.18 Nejaké konkrétne čísla, čo sa podarilo za Vášho pôsobenia dosiahnuť?

"Napríklad oblasť dopravy, takmer 22 miliónov eur dávame na prímestskú autobusovú dopravu. Dnes má okolo 1060 v hrubom šofér autobusu. Keď som prichádzal, bolo to okolo 700 - 800 eur. To je motivácia ostať doma.

V sociálnej sme tiež dvihli platy, pre tých, ktorí sú v priamom kontakt, okolo 40-60 eur. Okolo 6000 ľudí pracuje v sociálnej sfére a my im chceme dať najavo, že im chceme dať kvalitný príjem, aby tu ostali žiť," hovorí Majerský.

Stretnutie so županom Milanom Majerským. (zdroj: Mário Hudák)

10.15 Ktoré úseky sú prioritou?

"Rozhodujú o tom poslanci, ktoré úseky sú podstatnejšie. Neuzurpoval som si právo, aby som ja rozhodol, ktoré a kedy. Na máj už pripravujeme, že chceme vyčleniť ďalšie finančné prostriedky, je to pre nás to priorita číslo 1."

10.13 "Vyčlenené sú prostriedky 12 miliónov eur na cesty 2. a 3. triedy,

Na to je naviazaná práca a investori. Príkladom je Levoča, kde som bol primátor. Keď bola dobudovaná diaľnica, prišiel investor, boli dobudované výrobné haly.

Investor príde, ale musí byť doprava a kvalitná infraštruktúra. To ovplyvňuje aj to, aby boli rodiny spolu," vysvetľuje predseda PSK.

10. 09 "Cesta, rodina, práca. Toto sú Vaše piliere. Čo z toho sa Vám už podarilo naštartovať?" Pýta sa Vavro predsedu PSK Milana Majerského.

"Nie je to jednoduché. Tento motív sme vložili aj do nášho volebného obdobia. Už v roku 2018 sme zrekonštruovali 93 km ciest II. a III. triedy. Vieme, že je to málo, ale pustili sme sa do ďalších projektov. Je to napríklad obchvat Starej Ľubovne," vymenúva Majerský.

Stretnutie otvoril Peter Vavro, riaditeľ obsahu divízie týždenníkov MY. (zdroj: Mário Hudák)

10.07 Moderátor diskusie Peter Vavro otvára diskusiu, víta prítomných diskutujúcich aj hostí, ktorí prijali pozvanie.

9.55 Diskusia je pripravená na témy, ktoré sa priamo dotýkajú regiónu. Hovoriť sa bude o doprave v regióne i o ľudských zdrojoch, ktoré Prešovský kraj ponúka.

9.48 Hostia prichádzajú. Jeden z pozvaných diskutujúcich Stanislav Ondirko sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov.

- Diskusia sa začne v utorok 26.2. 2019 od 10:00

Hostia stretnutia so županom v Prešove

Milan Majerský – predseda Prešovského samosprávneho kraja

Ladislav Bačenko – vedúci Investičného odboru Prešov, Národná diaľničná spoločnosť

Peter Blaas – Business Development Director, Antik Telecom

Stanislav Ondirko – vedúci Odboru dopravy a životného prostredia na Mestskom úrade v Prešove

Daniel Tomko ml. – generálny riaditeľ, TOMARK, s.r.o.

Kedy: 26. február 2019 Kde: Evanjelické kolégium, Hlavná ulica 137, Prešov Čas: 10.00 – 12.00 hod. Moderátor: Peter Vavro Dress code: business casual Len na pozvánky.