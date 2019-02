Rektor Peter Kónya: Človek musí byť vždy na prvom mieste

Stojí na čele Prešovskej univerzity, pričom stále zdôrazňuje, že človek je ten, kto musí mať prednosť pred všetkým. Peter Kónya.

11. feb 2019 o 12:23 Mária Pihuličová

Popri iných aktuálnych otázkach zamestnáva v súčasnosti verejnú mienku a médiá na Slovensku často diskutovaný a do veľkej miery kontroverzný zákon o rekreačných poukazoch. Keďže platí od Nového roku, všetci väčší zamestnávatelia sa musia vyrovnať s povinnosťami, ktoré im stanovuje voči zamestnancom. Na to, aký spôsob poskytovania príspevku na rekreáciu zvolil druhý najväčší zamestnávateľ v Prešove, Prešovská univerzita, sme sa opýtali jej rektora prof. PhDr. Petra Kónyu, PhD.

Pán rektor, od 1. januára platí zákon o rekreačných poukazoch, podľa ktorého majú všetci zamestnanci vašej univerzity, pracujúci u vás najmenej dva roky, nárok na príspevok na rekreáciu na Slovensku v sume najviac 275 eur ročne. Koľkých vašich zamestnancov sa táto právna úprava týka a akú sumu na jej splnenie musí univerzita vyčleniť?

Nárok na príspevok na rekreáciu má u nás celkovo asi 1038 zamestnancov, pracujúcich na fakultách, rektoráte a iných súčastiach univerzity. V prípade, ak sa všetci rozhodnú využiť svoj zákonný nárok, bude predstavovať sumu takmer 285-tisíc eur. V každom prípade túto sumu univerzita vyčlení vo svojom rozpočte na rok 2019.

Akým spôsobom bude univerzita k realizácii zákona pristupovať? Akú formu poskytovania tohto benefitu preferujete?

Vzhľadom na to, že s tzv. rekreačnými poukazmi sú spojené viaceré komplikácie a jednoducho nemôžu fungovať tak ako v niektorých iných krajinách, kde sa dajú použiť na rôzne kultúrne a športové podujatia, asi ako gastrolístky, nepôjdeme zrejme touto cestou.

Prečítajte si tiež: Študujúcim matkám pomáha centrum pre deti

Predpokladalo by to totiž vytvorenie konta každého zamestnanca a sledovanie použitia poukazov, čo by mohlo vytvárať dokonca potrebu ďalších pracovných miest. Zároveň by však táto možnosť obmedzovala zamestnancov pri výbere rekreačných zariadení iba na zmluvných partnerov poskytovateľov poukazov.

Preto zvolilo vedenie univerzity druhú možnosť, ktorou je preplácanie faktúr za podmienok, stanovených predmetným zákonom.

Ako jeden z najväčších zamestnávateľov v kraji poskytujete však svojim zamestnancom aj ďalšie benefity či výhody. Len pred niekoľkými dňami obletela Slovensko správa o otvorení univerzitného detského centra s názvom Unipáčik. Aké iné výhody či úžitky poskytuje v rámci zvyšovania pracovného komfortu univerzita zamestnancom?

Od minulého roku sme napríklad modifikovali poskytovanie stravy pre zamestnancov. Keďže máme vlastné stravovacie zariadenia, ktorými sú študentská jedáleň na Ul. 17. novembra a jedálne dvoch kňazských seminárov, väčšina našich zamestnancov využíva ich služby, ako to ostatne stanovujú všeobecne záväzné právne predpisy.

Je možné sa pre zamestnancov stravovať v prípade záujmu aj mimo jedálne?

Vzhľadom na to však, že máme svoje objekty v rôznych častiach mesta, poskytujeme našim zamestnancom jednu tretinu straveniek v podobe tzv. gastrolístkov, čo im poskytuje oveľa väčšiu flexibilitu v dňoch, keď nemajú možnosť v čase obeda prísť do jedálne.

Novinku sme pripravili aj v našom najväčšom stravovacom zariadení, v študentskej jedálni na Ul. 17. novembra, kde od začiatku februára bude poskytovaná i bezlepková strava.

Hovorili sme o využití rekreačných poukazov. Čo však možnosti univerzity – máte vlastné zariadenia, ktoré môžu vaši zamestnanci využívať v rámci voľného času?

Áno, univerzita disponuje vlastným ubytovacím zariadením v Batizovciach, ktoré poskytuje veľmi dobré zázemie pre pestovanie zimných športov aj letnej turistiky a naši zamestnanci ho po celý rok bohato využívajú. Priamo v areáli univerzity môžu naši zamestnanci využívať športové zariadenia, ako je krytá plaváreň a posilňovňa.

Je o tieto benefity záujem?