Šéf televízie sa priznal zamestnancom. Mesto v sprenevere problém nevidí

Redaktori Bardejovskej televízie sa dištancovali od svojho riaditeľa. Spreneveriť mal tisíce eur.

7. feb 2019 o 8:39 Mario Hudák

Bardejovskí redaktori Marta Mochnacká a Peter Reviľak prelomili mlčanie. V Bardejovskej televízii to vrie- (ZDROJ: MH)

BARDEJOV. „Dnes sme sa rozhodli vymedziť voči konaniu riaditeľa a konateľa Bardejovskej televízie Štefana Hija. Denne čelíme otázkam verejnosti a pracujeme v napätej atmosfére. Ani po opätovnej žiadosti situáciu riešiť sme od valného zhromaždenia a primátora mesta nedostali žiadnu odpoveď. Sme presvedčení, že táto vec sa zamätá pod koberec v duchu hesla – skutok sa nestal,“ povedala v stredu 6. februára na tlačovej besede dlhoročná redaktorka mestskej televízie v Bardejove a členka predstavenstva Slovenského syndikátu novinárov, Marta Mochnacká.

K dlhu sa priznal

Spolu s redaktorom mestskej televízie, Petrom Reviľakom, predložili novinárom a Bardejovskej verejnosti kópiu dokumentu z 9. novembra, ktorý podpísal pred šiestimi pracovníkmi televízie a v ktorom sa riaditeľ a konateľ sto percentnej mestskej eseročky Bardejovská televízna spoločnosť, priznáva k sprenevere tisícov eur.

„Ja, dole podpísaný Štefan Hij, uznávam svoj dlh 7270 eur voči Bardejovskej televíznej spoločnosti, s.r.o., ktorý som spôsobil výbermi finančných prostriedkov z firemného účtu na súkromné účely. Tento svoj dlh sa zaväzujem uhradiť najneskôr do 15. 12. 2018,“ píše sa údajne v podpísanom dokumente.



„Naša televízia bude mať tento rok 25 rokov. Je smutné, že sme museli pristúpiť k tomuto kroku. Chceme obhájiť jej dobré meno, ak ešte nejaké ostalo. Nič z toho sa nemuselo stať ak by sa konalo včas,“ povedala Mochnacká, ktorá bola 4. februára z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti riaditeľa poverená vedením televízie.

Dva dni po voľbách, 12. novembra 2018, navštívili nespokojní zamestnanci mestskej Bardejovskej televízie primátor, ktorý je paradoxne valným zhromaždením Bardejovskej televízie v jednej osobe, Borisa Hanuščaka (Smer-SD).

Odovzdali mu list, v ktorom ekonómka televízie popisuje niekoľkoročné neštandardné výbery peňazí konateľa a riaditeľa lokálnej televízie a upozorňuje na neplatenie dlhu.

Pokračovanie kampane

„12. februára uplynú tri mesiace odkedy čakáme od valného zhromaždenia, teda primátora mesta odpoveď, ako sa bude tento problém riešiť. 27. januára 2019 som poslala za pracovníkov televízie ďalší list. Odpoveď sme dodnes nedostali,“ dodala redaktorka.

Podľa redaktorov a moderátorov mestskej televízie, ktorá každý rok hospodári s rozpočtom cca. 200-tisíc eur, opakované výbery riaditeľa trvali dlhšiu dobu, dva alebo tri roky.

Pre podobné finančné problémy bol Štefan Hij v roku 1999 odvolaný aj z funkcie riaditeľa prešovského Divadla Alexandra Duchnoviča, ktorú zastával necelý rok.

„Toto je iba vrchol ľadovca čo sa v televízii deje, no považovali sme za potrebné sa ozvať a od takýchto praktík sa jasne dištancovať. Za týchto podmienok si nevieme predstaviť ďalšie fungovanie mestskej televízie,“ povedal na tlačovke redaktor a moderátor Peter Reviľak.

Redaktori mestskej televízie žiadajú primátora o odpoveď a políciu o prešetrenie. (zdroj: MH)

„Pri žiadnom rozhodovaní nebudem podliehať účelovým tlakom a emóciám. Celú záležitosť vnímam aj v kontexte vrcholiacej volebnej kampane, ktorá má svoje pokračovanie. Pozorne preto budem sledovať kvalitu práce BTV, plnenie stanovených úloh zo strany konateľa spoločnosti a v prípade potreby prijmem potrebné rozhodnutia tak, ako som to vždy robil aj v minulosti,“ povedal nám k situácii primátor Bardejova, Boris Hanuščak (Smer-SD).

Podľa mesta žiadne porušenie zistené nebolo. „Závery analýz nepreukazujú porušenie zákona zo strany konateľa. Preto v danej chvíli nie je dôvod konať. V prípade, že sa objavia nové skutočnosti, budeme sa nimi zaoberať a, pochopiteľne, prijmeme príslušné opatrenia,“ vysvetlil hovorca bardejovského primátora Jozef Guliga.

Polícia nekoná

Koncom novembra podal v tejto veci podnet aj so všetkými listinnými dôkazmi na generálnu prokuratúru v Bratislave aj poslanec mestského zastupiteľstva v Bardejove Milan Pilip.

V podnete zároveň žiadal, aby vec nevyšetrovali orgány činné v trestnom konaní v Bardejove, polícia a prokuratúra. Dôvodom boli možné prepojenia na vedenie mesta, či snahy zamiesť kauzu pod koberec.

Podľa jeho slov, dostal najprv žiadosť o zdôvodnenie svojej námietky zo zaujatosti, následne informáciu z bardejovskej prokuratúry, že vec postupuje polícii v Bardejove. Pilip si myslí, že takýto postup je v trestnom konaní prinajmenšom čudný.

O tom, či vyšetrovanie a konanie začalo alebo nie, nemá dodnes, tri mesiace po podaní podnetu, žiadne informácie. Na januárovom mestskom zastupiteľstve vyzval Pilip riaditeľa televízie, aby z funkcie odstúpil.

Štatutár, riaditeľ a konateľ Bardejovskej mestskej televízie Štefan Hij. (zdroj: ARCHÍV BTV)

Skutok sa nestal

Štefan Hij sa po prevalení kauzy najprv vyjadril, že peniaze sa nachádzali v „jeho“ pokladnici a keď sa situácia z jemu neznámych dôvodov vyhrotila, peniaze z pokladnice vybral a vložil na späť účet spoločnosti k rukám ekonómky.

Akú „jeho pokladnicu“ mal konkrétne na mysli, nevysvetlil. Na výzvu poslanca na odstúpenie nereagoval. Informácie o sprenevere sa podľa neho nezakladajú na pravde.

U certifikovanej audítorky Slávky Molčanyiovej si Štefan Hij objednal 3. decembra kontrolu pokladne a finančných prostriedkov v hotovosti za roky 2015, 2016, 2017 a 2018 (presne do 30.11.2018).

Patrí to k životu

Audítorka predložila 17. decembra vedeniu, dozornej rade a valnému zhromaždeniu BTV výsledok kontroly s názvom „Správa o vecnom poznatku“.

Konštatuje v nej, že uskutočnila kontrolu pokladne a pokladničných kníh, že účtovné doklady spĺňajú povinné náležitosti a že pri kontrole metodiky účtovania nezistila žiadne nezrovnalosti.

Na otázku či mala audítorka v čase kontroly k dispozícii aj originál dokumentu v ktorom sa Štefan Hij priznáva k tomu že spoločnosti vytvoril dlh a že peniaze spoločnosti použil na súkromné účely, odpovedala Slávka Molčanyiová, že z titulu výkonu jej funkcie má povinnosť mlčať a nie je oprávnená našej redakcii odpovedať.

Predseda dozornej rady mestskej televízie Ján Nagajda na otázku, ži by mal riaditeľ z funkcie odstúpiť odpovedal: „Môj názor na odstúpenie? Je to aj na rozhodnutí pána konateľa Štefana Hija, nech sa už rozhodne akokoľvek. Riaditelia prichádzajú a odchádzajú. Patrí to k životu.