Učiteľ mal údajne sexuálne obťažovať žiakov

Stať sa tak malo počas lyžiarskeho výcviku.

25. jan 2019 o 15:32 Mária Pihuličová

PREŠOV/HNILČÍK. Lyžiarsky výcvik prešovských školákov má dohru na polícii.

Jeden z učiteľov mal údajne mať nevhodné sexuálne správanie v prítomnosti žiakov.

Aktuálne už má vec v rukách polícia.

Nielen lyže, ale aj...

Žiaci jednej z prešovských základných škôl trávili posledné januárové dni na lyžiarskom výcviku v Hnilčíku na Spiši.

Práve počas pobytu tam malo údajne dôjsť k nepochopiteľnému správaniu učiteľa, ktorý mal žiakov na starosti.

Podľa prvotných informácií zo zdrojov blízkych deťom, ktoré sa výcviku zúčastnili, mal učiteľ navštevovať jednotlivé izby a počas toho sa sexuálne ukájať nad prítomnými žiakmi.

Prípad už preverujú orgány činné v trestnom konaní.

Riaditeľ: Bol to skúsený pedagóg

Na škole, odkiaľ mal učiteľ pochádzať, sú zhrození. Riaditeľovi veľmi do reči nebolo.

„Škola s poľutovaním prijala túto správu a hneď po oboznámení sa s touto správou podala trestné oznámenie. Vzhľadom na to, že je táto vec v štádiu vyšetrovania a preto, že je to citlivá téma, poprosil by som vás, aby sme uchránili hlavne deti od toho, aby neboli ony traumatizované. Chcem vyjadriť poľutovanie nad tým, čo sa stalo, verím, že sa to vyšetrí,“ uviedol pre médiá riaditeľ školy Jaroslav Bizub.

S učiteľom podľa jeho slov problémy neboli.

„Áno, je to učiteľ, ktorý je skúsený pedagóg, pracuje tu niekoľko rokov a má za sebou niekoľko desiatok lyžiarskych výcvikov. Neviem, čo sa stalo, ale je mi to ľúto,“ opakoval riaditeľ.

Potvrdil, že aktuálne má učiteľ pozastavenú pedagogickú činnosť.

Niektoré deti rodičia zobrali domov

Kauza prepukla po tom, čo mali niektorí rodičia údajne dostať echo od svojich detí, že na výcviku sa niečo zvláštne deje.

Na základe toho kontaktovali školu, tá podala na učiteľa trestné oznámenie. Pre niektoré deti sa tak výcvik skončil predčasne.

„Niektorí rodičia si zobrali svoje deti,“ potvrdil riaditeľ.

„Tí rodičia, čo boli oboznámení a chceli, aby žiaci pokračovali v kurze, tak v ňom pokračovali.“ Na pondelok majú už dohodnuté stretnutie so psychológmi, ktorí budú mať s deťmi sedenie.

„Chceme a komunikovali sme ako škola s rodičmi hneď, ako sme sa dozvedeli o tomto incidente. Boli ústretoví, prijali naše podnety a kroky, ktoré sme urobili. Hovorím, nechajme, je to strašne čerstvé, nechajme to tak, aby sme to v pokoji mohli vyriešiť,“ tíšil emócie v piatok na poludnie nadriadený učiteľa, ktorý skončil v cele policajného zaistenia v Spišskej Novej Vsi.

Obvinený zo zločinu

Spišskovoveskí policajti rozbehli vo veci vyšetrovanie.

„ Polícia na prípade intenzívne veci pracuje, v súčasnosti vykonáva potrebné procesné úkony, a vo veci začala trestné stíhanie pre zločin sexuálneho zneužívania. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi v tejto súvislosti obvinil jednu osobu, a zároveň spracoval podnet na väzobné stíhanie obvinenej osoby,“ informovala Lenka Ivanová, hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach.

Ako dodala, vzhľadom na citlivosť prípadu polícia bližšie informácie poskytovať nebude.