Historický moment: V Prešove spoločne zasadli slovenskí a maďarskí rektori

Prešovská univerzita hostila jedinečné rektorské fórum.

12. okt 2018 o 12:05 Mária Pihuličová

PREŠOV. Nie sme len spojení v rámci vzťahov európskych, členstva v Európskej únii, ale spájajú nás aj vzťahy susedské.

Aj tieto slová odzneli počas prvého Slovensko-maďarského rektorského fóra, ktoré sa vo štvrtok 11. októbra konalo v Prešove.

Hostiteľom bola domáca Prešovská univerzita, cieľ bol jasný - podporiť a posilniť vzťahy medzi slovenskými a maďarskými školami.

V centre vzdelanosti

Stretnutie na pôde mesta Prešov a zvlášť v priestoroch bývalého Evanjelického kolégia umocnilo významnosť okamihu.

„V tomto regióne sa veľmi dobre pracuje na poli vzdelávania,“ uviedol Marek Šmid, prezident Slovenskej rektorskej konferencie.

Fórum sa zameralo na otázky, ktorými žije slovenské i maďarské školstvo.

Diskutovali o formách vzdelávania, akreditačnom systéme i miere financovania. Rokovali tiež o aktuálnych témach, ktoré sa týkajú vysokého školstva, rovnako aj prijatia zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.

„Je to stále trvalé hľadanie, vymieňanie si informácií o systéme. Vzdelanie a veda sú vynikajúcou platformou na zbližovanie národov,“ konštatoval Šmid.

Podľa jeho slov je jednou z ciest aj politika otvorenej vedy, teda vzájomného si vymieňania informácií.

Hľadajú možnosti spolupráce

Aktivitu veľmi oceňoval János Józsa, prezident Maďarskej rektorskej konferencie.

„Je pre nás veľkým potešením prísť do Prešova. Dialóg, ktorý sa tu bude realizovať, bude dôležitý aj naďalej a budeme si pomáhať. Skúšame hľadať, aké benefity môže spolupráca priniesť, aby sme ju mohli posilňovať so susednými krajinami a tak spolupracovať,“ konštatoval.

Podľa Józsu sa čiastočne zanedbala spolupráca tak s Prešovskou univerzitou, ako aj s inými univerzitami a teraz je priestor to napraviť.

„Sme malé štáty, ale veľké národy odsúdené na spoluprácu,“ hodnotil Józsa.

Ministerstvo školstva je otvorené dialógom

Prítomný bol na fóre aj štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák, ktorý veľmi oceňoval túto aktivitu.

„ Ministerstvo školstva je vždy pripravené na dialóg a v podstate ten dialóg prebieha, ale v tejto chvíli vlastne novelizácia školského zákona prebehla. Našou kľúčovou prioritou je uplatniť v praxi činnosť akreditačnej agentúry, ktorá vzniká a bude do konca roka 2019 paralelne bežať so súčasnou Akreditačnou komisiou.

Znamená to, že sa vytvára nový systém akreditácie na Slovensku s podstatne väčším tímom odborníkov. Vzniká agentúra, ktorá bude samostatnou jednotkou a teda bude kladený veľký dôraz na kvalitu,“ povedal Krajňák.

Veľmi živou tému je teraz systém nastavenia študijných odborov.

„Otázky študijných odborov sú aktuálnou témou, teda nanovo sa nastavuje priestor študijných odborov a ich konkrétnych opisov, čo sa dotkne každej univerzity v rámci Slovenska. Takže toto je kľúčový moment, nájsť ten konsenzus s rektorskou konferenciou, aby sa nič nasilu nepretláčalo, ale aby súhlasila a došlo k dohode," uviedol štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák.

Kónya: Môže to posunúť naše kontakty

História fóra je stará niekoľko rokov, ešte aj predchádzajúce vedenia univerzít mali túto myšlienku a po dohode s ostatnými sme sa toho zhostili nakoniec my v Prešove. Už v máji tohto roku sa konalo rekorské stretnutie V4 v Budapešti, ktoré len opäť posilnilo a posunulo túto myšlienku,“ vysvetlil rektor Prešovskej univerzity Peter Kónya.

Netajil pritom svoju radosť hostiteľa.

„Ja ako zástupca hostiteľskej univerzity som veľmi rád, že je to na pôde Prešova, s veľkým prispením Prešovskej univerzity. Som presvedčený, že to pomôže posunúť dopredu naše kontakty vo vede, výskume, vo vzdelávaní obidvoch našich národov."

Súčasťou programu bolo okrem diskusie i prijatie spoločného vyhlásenia Slovenskej rektorskej konferencie a Českej konferencie rektorov pri príležitosti 100. výročia založenia Československej republiky.

Bodkou stretnutia bolo prijatie spoločného vyhlásenia Maďarskej rektorskej konferencie (MRK) a Slovenskej rektorskej konferencie.