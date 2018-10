Prešovskí žiaci zmajstrovali búdky pre "školské" sovy

Ich projekt sa dostal do slovenskej top trojky.

12. okt 2018 o 0:00 Mária Pihuličová

PREŠOV. Cez prestávky sledovali v korunách stromov na školskom dvore sovy.

Myšiarka ušatá si našla svoj domov práve v areáli Spojenej školy na Ulici Ľudmily Podjavorinskej naSídlisku Sekčov.

A urobila dobre, teraz jej pred zimou od iniciatívnych študentov pribudli nové prístrešky.

V top trojke

Motivovať mládež, aby robila niečo navyše popri školských povinnostiach a zároveň vnímala svoje okolie.

Aj to bolo cieľom celoslovenskej súťaže Tatranskí rytieri. Do tohto projektu sa zapojilo v druhom ročníku súťaže vyše 200 základných i stredných škôl po celom Slovensku.

„Žiaci pracovali na projektoch rôznych kategórií - výtvor, video a realizovateľný projekt. Tiež sa rozhodovalo o tom, aký význam má pre školu a okolie. Ďalšou podmienkou bola jeho realizovateľnosť, aby ho vypracovali tak, aby bolo možné ho realizovať," vysvetlila koordinátorka projektu Tatranskí rytieri Anna Bieliková. A ocenené projekty našli na školách v Tisovci, Podbrezovej a v Prešove.

Zaostrené na sovy

Prešovskí žiaci zabodovali so svojím nápadom pomôcť sovám, ktoré žijú v školskom areáli. Myšiarka ušatá potrebuje na prezimovanie stromy.

Na Spojenej škole, ktorá je zároveň aj Zelenou školou, sa preto rozhodli, že im preto vystavia búdky. V plánoch je aj sovia záhrada.

Počas jedného dňa majstrovali osem búdok, ktoré postupne vešali na stromy. Inšpirovali sa maketami, ktoré našli na tatranských internetových stránkach, s potrebnými vizualizáciami takýchto búdok.

Financie vo výške 1200 eur na potrebný materiál, drevo, nátery, farby i ďalšie výdavky získali práve z úspešného projektu, ktorý finančne podporila spoločnosť Tatry mountain resorts (TMR).

„Projekt Tatranskí rytieri sme podporili už druhýkrát. Vždy oceňujeme mladých ľudí, ktorí majú ambíciu správať sa k prírode ekologicky a inšpirovať k tomu aj ďalších rovesníkov. Projekt nie je o jednom žiakovi, ale motivovaná je celá trieda, škola a tiež naši zamestnanci, ktorí sa do pozitívnej atmosféry pri realizácii projektov radi vracajú,“ doplnil František Šoltis z TMR

Utužovali vzťahy

Práve Spojená škola na Ulici Ľudmily Podjavorinskej bola ešte v minulom roku postihnutá ničivou búrkou, ktorá im zobrala na budove strechu.

Nútení tak boli časť zo stromov spíliť, dokopy dávali aj priľahlú záhradu. Teraz sa zamerali na jej zveľadenie.

Do projektu Tatranskí rytieri sa zapojilo 25 druhákov, ktorí sa pustili do práce.

A zápal bol naozaj poznateľný. Ako sa to podarilo?

„Hlavný dôvod je asi ten, že si ten projekt vymysleli sami. Tiež je to výhra v súťaži a aby si ho mohli aj sami zrealizovať, tak niečo pre to i urobili, pripravili sa na to vopred,“ hodnotila ich triedna učiteľka Zuzana Výbošťoková, ktorá je zároveň na škole koordinátorkou environmentálnej výchovy.

Malo to i ďalšiu pridanú hodnotu.

„Ako trieda sa dali viac dokopy, utužilo to vzťahy v kolektíve. Dospelí majú teambulding, my sme mali túto formu,“ povedala s úsmevom triedna.

Voľno od vyučovania i pomoc prírode

Ruku k dielu priložil každý.

„Maľovali sme, skladali, ja som pomáhal všade, kde bolo treba. A tiež sa aspoň neučíme,“ tešil sa Milan Skočej (17).

S myšlienkou tejto iniciatívy prišli Dávid Cauner (16) a Patrik Biroš (16).

„Prírodu si treba chrániť a udržovať rovnováhu medzi sovami a myšami, ktoré chytajú. My sme ich na škole pozorovali a minulý rok, po tej kalamite, sovy prišli o svoje prostredie a preto sme im ho chceli obnoviť týmto spôsobom,“ uviedol Dávid.

„Snažíme sa pomôcť všetkými možnými silami a sme radi, že sa podarilo vzbudiť takúto iniciatívu,“ konštatoval Patrik.

Obaja majú k prírode veľmi vrúcny vzťah, radi navštevujú i Tatry.

Za dobrú vec aj dobrý výlet

Nadchádzajúca zima bude teda pre zvieracích obyvateľov školskej záhrady už v nových búdkach.

A žiaci si okrem dobrého pocitu z vykonanej práce odnesú ešte jeden benefit.

Organizátor projektu im za úspech umožní aj výlet do Tatier, kde budú mať možnosť využiť lanovky i mnoho ďalších zaujímavostí spojených s výhrou.

Aby niečo po nich ostalo

Koordinátorka Anna Bieliková veľmi pozitívne hodnotila zápal žiakov.

„Mladí radi spravia niečo, za čím sa budú môcť obzrieť a keď budú veľkí, tak si povedať - na tejto škole som niečo po sebe zanechal. Aj takto sa raz vyjadril jeden zo žiakov,“ spomína.

A láska k ekológii nie je pritom nevyhnutnosť.

„Ďalší žiak na otázku, či ho baví ekológia, len skonštatoval - ani nie, ale baví ma žiť tak, aby som žil dobre,“ povedala Bieliková.

A ukážkovým príkladom sú aj prešovskí školáci.