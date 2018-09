Vynálezca Štefan Klein predstavil svoje nové lietajúce auto

Štefan Klein vyvíjal svoj air-car vyše 30 rokov. Predstavil nový typ.

27. sep 2018 o 19:40 Michal Frank

Môže to byť revolúcia v doprave. A môže to byť „iba“ zaujímavý nový protoyp lietajúceho auta.

Slovák Štefan Klein je vynálezcom a autorom myšlienky lietajúceho auta.

Na svojom konte má už viacero patentov, ktoré prezentoval doma i vo svete.

Momentálne sa už rodí úplne nový Air-Car (resp. air-car).

Lietajúce auto predstavil Štefan Klein na Ceste do budúcnosti, najväčšej medzinárodnej konferencii o doprave na Slovensku.

Pomaly, ale isto sa chystá jeho sériová výroba.

V rozhovore prezradil oveľa viac.

Keď sme boli deti, každý chcel lietať v autách. James Bond lietal, aj Fantomas...

„Fantomas je určujúci film, jasné. (Úsmev.) A Jules Verne.“

Prednáška Štefana Kleina na konferencii Doprava 2018 v Žiline

Sníva o tom asi každý, ako teda skrsla táto myšlienka vám?

„Moje detstvo bolo spojené s letectvom, vyrastal som na letisku. Dedko, otec i brat mu venovali. Lietanie mám nadovšetko rád. Keď som končil školu, bol rok 1989 a doba bola nabitá niečím novým. Na Vysokej škole výtvarných umení sme si vtedy mohli doniesť diplomovky, aké sme chceli a keď sa ma profesori pýtali, čo chcem robiť, hovorím, chcem cestovať, milujem lietanie, Európa je otvorená. No stále je problém, že po pristátí potrebujem ďalší dopravný prostriedok.

Chcel by som to spojiť do lietajúceho auta. Vtedy som vymyslel názov aeromobil a bola to téma mojej diplomovky. V podvedomí určite zohral svoju úlohu aj ten Fantomas a Verne.“

Vy ale máte technické vzdelanie, nie?

„Najprv som skončil som strojnícku fakultu a potom Vysokú školu výtvarných umení. Téma lietajúceho auta bola vtedy ešte chápaná veľmi poeticky, pretože to bolo pre VŠVU. Technický backround som si robil sám, spolu s otcom a bratom, a takto pomaly sa to vyvíjalo. Diplomovka ukazovala aeromobil č. 1.

Prvý impulz bol ten, že som sa dostal do society tvorivých ľudí z ČVUT (České vysoké učení technické) ako profesor Brož a profesor Píštěk . Boli ikony leteckej konštrukcie v Československu. Dostal som sa k nim a oni sa k tomu vyjadrili pozitívne, že áno, je to celkom dobrá idea, má to zmysel. Potom som išiel študovať L´Ecole des Beaux Arts do Francúzska. kde som si odniesol ten aeromobil č. 1, kde som pokračoval ďalej na interiéri a podobne. Táto téma sa stala súčasťou môjho života.“

Čiže koľko rokov sa tomu fakt venujete?

„Tridsať.“

Vy ste aj dizajnér, aj konštruktér lietajúceho auta, navyše máte na oboje aj vzdelanie. Muselo sa to asi biť, na jednej strane technická stránka a na druhej estetika. Bilo sa to?

„Nedá sa to brať v kontraste, naopak, dopĺňa sa to. Dizajn a konštrukcia majú veľa spoločných atribútov. Aj fyzik vám povie, že existuje krásne i škaredé riešenie. Aj technik vám povie, že toto riešenie je elegantné.

Súzvuk a harmónia technického a estetického riešenia sa dá nájsť. Sú autá, ktoré sú ikonické. Chrobák je krásne skonštruovaný, je to nádherné auto. Myslím si, že medzi dizajnom a konštrukciou je prepojenie a je veľa konštruktérov, ktorí majú estetické cítenie a naopak, dizajnérov s technickým cítením. Chcel som si to vyskúšať. Syntéza týchto dvoch polôh je pre mňa kľúčová pri navrhovaní nových vecí.“

