Sabinov sa odel do retro štýlu

Retro cyklo deň bol unikátnou prehliadkou multižánrového charakteru.

13. sep 2018 o 5:57 Jozef Muránsky

SABINOV.Výnimočné podujatie, ktoré nemá na východnom Slovensku obdobu, organizujú v Sabinove.

Retro cyklo deň je unikátna prehliadka multižánrového charakteru, ktorá v sebe spája prvky dramatického umenia, histórie aj cyklistiky.

Na prvý pohľad krkolomné spojenie je nielen pre Sabinovčanov osviežením a námetom zamyslieť sa nad dejinami i súčasnosťou.

Početná divácka kulisa, ale aj vystavovatelia a aktívni cyklisti z celého Slovenska prišli na námestie užiť si tento deň plný nostalgie za starými dobrými časmi i zoznámiť sa s budúcnosťou cyklistiky.

Najstarší klub

Retro cyklo deň sa niesol v duchu hneď troch výročí. To najmenej známe je 120 výročie vzniku najstaršieho organizovaného cyklistického klubu na Slovensku, ktorý vznikol v Sabinove.

Ďalším jubileom ktoré si organizátori pripomenuli, je storočnica vzniku Československej republiky a tretím dôvodom na pripomenutie si udalosti bol vznik štvrtého cyklistického práporu v Sabinove. Celé pásmo bolo nastavené tak, aby priblížilo divákom aj účastníkom chronologický vývoj bicyklov a cyklistiky hovoreným slovom aj originálmi od staručkých „velocipédov“ až po moderné e-biky.

Odzneli mnohé zaujímavosti, napríklad o tom ako barón Karl von Drais skonštruoval predchodcu bicykla draisinu, u nás známu ako drezinu, ktorá bola v replike na retro dni prezentovaná výrobcom týchto posúvadiel, pánom Miroslavom Hazlingerom.

Bicykloval aj národný buditeľ

Ešte viac zarezonoval fakt, ktorý mnohých zaskočil, že národný bard Ján Kollár, študujúci v Jene našiel životnú lásku Mínu Schmidtovú v neďalekej Lobde a zaobstaral si „behací stroj“, teda drezinu, na ktorom za ňou behával pravidelne 5,5 kilometra.

Stal sa tak vlastne pravdepodobne prvým cykloturistom zo Slovenska a nenechal si to iba pre seba, pretože zážitok z bicyklovania zvečnil v jeho jedinečnej básnickej skladbe Slávy dcéra. Dejiny cyklistiky sú však spojené aj východným Slovenskom už v roku 1892 podnikli traja dôstojníci jazdu z Košíc do Prešova a šesť rokov na to vznikol cyklistický klub v Sabinove. Ich prezentáciou boli v tom istom roku preteky na trati Sabinov – Miškolc v dĺžke 155 km.

Kľúčovým momentom pre rozvoj cyklistiky v regióne bol vznik Cyklistického práporu 4, kde vojenčilo mnoho východniarov. Metódy výcviku boli ostré, velitelia posadili vojaka na bicykel a ten ho musel skrotiť. Neobišlo sa to bez následkov, početné zranenia boli na dennom poriadku a vyskytli sa aj smrteľné.

Ukážky retro bicyklov

Retro cyklo deň bol dramaturgicky postavený aj na fyzických ukážkach bicyklov podľa jednotlivých období. Návštevníci sa tak mohli kochať nad unikátmi napríklad bicyklom Mount Blanc z Tour de France v jej ranných začiatkoch, bicyklom s ktorým Lenka Ilavská Litvinová ako jediná žena zo Slovenska vyhrala Giro d´Italia a ďalšími inými.

Diváci mohli vidieť rôzne bicykle špeciálneho vojenského určenia, napríklad sanitárne, či s poľnou výbavou vojaka, súťažné i bežné, ktoré mali nostalgický nádych.

Patrili medzi ne značky favorit, Eska, či Ukrajina.

Súčasťou boli aj informačné tabule venované všetkým trom výročiam a podujatie vyvrcholilo spanilou jazdou všetkých cyklistov po námestí v Sabinove.